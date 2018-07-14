葉承諾 優先處理台大案

內政部13日為卸任部長葉俊榮（右）舉辦部長歡送會，常務次長林慈玲（左）送上鮮花，並與葉俊榮擁抱。（陳信翰攝）

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中國時報
、楊佳穎／綜合報導

內政部長葉俊榮將接掌教育部，13日南下頒發全國孝行獎，成為內政部長任內最後一場公開行程，並在台上感性引吭高歌，受訪時承諾上任後，將優先處理台大校長遴選案。

台大主祕李心予對新教長的承諾「樂觀其成」，並希望葉俊榮周一上任後，就提出解決方案，讓台大盡速往好的方向前進，也為台灣高教找到出路，台大的立場從來沒有改變，就是請教育部盡速聘任管中閔為新校長。

藍委柯志恩分析，尊重大學自主的遴選問題，因政治蠻橫干預變成極不單純的政治問題，端視葉俊榮要以其法律專業讓爭議變成一局死棋，還是拿出學者的理性及做實事態度，讓管案掙脫獨派枷鎖、走出政治泥淖，得到合理解決的轉圜空間。

柯志恩表示，葉俊榮指管案「讓台大更消沉」、「不讓卡管案再糾結」，並強調已清楚告訴蔡英文總統、行政院長賴清德，管案必須由他拍板後續。不過，綠委管碧玲曾說「卡管是全黨共識」，學者出身的葉俊榮在朝為官，既無獨派DNA加持，又無黨內派系奧援，之於民進黨頂多是與小英互動良好的客卿角色，真足以對抗這齣拔管的背後靈？

她接著說，管案能否因新部長上任而起死回生，目前不得而知，但首要指標就是葉俊榮踏入教育部後，能否「清君側」，將傳聞甚久的「地下部長」請出部長室，不再受獨派的挾持與指導。

(中國時報)

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