非當務之急 換發新式身分證再研議

2018年07月14日 04:10 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

內政部原定明年上半年推出新式身分證更換計畫，報請行政院核定，但內閣改組「葉下徐上」，步調略有調整。下周一即將上任的內政部長徐國勇說，身分證換發非當務之急，包括民間有不需換發等意見，都可以再研議。

內閣改組，即將接任內政部長的徐國勇表示，他會在立法院開議前先完成內政業務初步了解，但目前他最關切的是都市更新、社會住宅、反毒問題、以及前瞻基礎建設的城鄉建設，只要是有關民眾「安居」事項他都會特別注意。

至於內政部現正推動第7代晶片身分證換發問題，徐國勇，身分證的換發非當務之急，「現在身分證也用得很順暢」，對於民間也有認為不需要換發的意見，內政部會蒐集所有的意見再行研判。

有關內政業務銜接問題，徐國勇說，他很快就會掌握狀況，應該在立法院開議前就會初步全盤了解，由於先前他在擔任立委期間，曾在立法院內政委員會，加上又擔任政院發言人角色，內政相關會議都有參與，並不陌生。

徐國勇對於新職展現高度熱忱，前天改組當天下午已要求內政部次長花敬群及林慈玲到行政院進行業務簡報，林慈玲說，前天已向即將上任的新任部長進行基礎報告，並說明交接等行政事務，內政部會再找時間對向徐報告完整內政業務。

對於「葉規是否徐隨」問題，林慈玲說，內政部的業務很多都是法令規章制度的規畫，並非一朝一夕可完成的，新的施政重點，應該還是在既有基礎上進行發揮。

(中國時報)