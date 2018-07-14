拔管、廢死、同婚等諸多危機待拆解！新聞透視－一切為選舉 內閣政策急轉彎

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中國時報

賴揆上任後首度內閣大改組，外界都在看。宣稱「做實事」內閣2.0是否能一新耳目，拉抬民意支持度，讓9合1選舉執政的民進黨交出漂亮的成績單，將攸關賴揆去留。眼前可預見的是，下半年選情升溫、公投案滿天飛的情況下，高度敏感性的議題該如何處理，考驗新內閣的能耐。

台大校長當選人管中閔案爭議半年多，準教長葉俊榮說，管案「還是活的」，換言之，葉上任後將會盡速與台大校長遴選委員取得連繫，並嘗試以「台大人」的身分處理母校校長遴選爭議，以葉俊榮學者作風，管案勢必以更細膩方式溝通，管案「活不活」，也攸關葉俊榮政治前途。

廢死議題爭議不休，法未廢死但蔡政府放任法務部2年多不執行死刑，一連數起分屍命案被說成零星個案，已釀成社會高度反感，不利綠營年底選情。

為了避免同性婚姻惹毛正反兩雙，蔡政府選前收起對選票不利的「雙面刃」，政院「同性婚姻法制研議專案小組」目前陷入停擺狀態。同婚修法也與新式晶片身分證性別欄、配偶欄設計相關，準內政部長徐國勇說，身分換發非當務之急，等於配合性別議題同時放慢政策步調，十幾年沒換發的身分證，可能要再等等。

此外，政府日前將核四燃料棒密送美國，同時也將現有機組供電繃到最大張力、火力發電提高，代表空汙影響加重，但包括北部深澳電廠、桃園大潭電廠抗爭不斷，若因選票考量放緩興建電廠機組的速度，電力供應別說今年吃緊，在2025年前若無法達成火力發電80%的供電目標，有可能讓台灣年年處於限電危機。

管案、同婚、新式身分證、限電、空汙、及死刑執行，各項危機都待新閣拆解，紅線、藍線，剪錯任何一根線後果都難以收拾。

(中國時報)

非當務之急 換發新式身分證再研… 為丁掌兵符 張善政倡無色覺醒

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