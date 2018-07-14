新聞透視－和統航船 必勝利駛向彼岸

2018年07月14日 04:10 中國時報 羅印冲

四次連習會重點

連習四會座次表

中共總書記習近平昨與前國民黨主席連戰會面，在兩岸僵局難解之際，四度「連習會」格外受矚目。從習拋出「新習四條」內容看，除重申反對台獨堅定立場，其他三條皆聚焦兩岸交流、同胞福祉和民族復興，大篇幅以軟性訴求，直接攻取台灣民心。

推進「和平統一」對台主調

在「連習會」公開談話階段，習近平著墨民族歷史甚多，似有意在「陸美貿易戰開打、台美交流升級」當下，傳達希望兩岸同胞站在一起，不要想搞台美同盟，隱含批評蔡政府「聯美抗陸」味道。

不過習也強調，儘管當前兩岸情勢嚴峻複雜，但只要校正坐標、掌穩舵盤，兩岸和平統一的航船必能勝利駛向彼岸。

此外，在新華社發布的談話通稿中，習近平以軟性訴求為切入點，從不同層次論述推進「和平統一」的對台主調。

雖然兩岸關係在民進黨重返執政後，陷入新一輪跌宕和危機，但習近平仍抱持自信積極心態，認為不管經歷多少風雨，兩岸同胞在民族、文化認同和情感上從未分離，「兩岸同胞對兩岸關係走近走好的一致嚮往，任何人都阻擋不了」。

給台胞承諾 落實同等待遇

習近平也為兩岸交流提供更寬廣空間，同時對蔡政府喊話，「兩岸同胞對一些問題的看法分歧，不應成為阻撓限制兩岸交流合作藉口」。他希望兩岸同胞將心比心，增進理解認同，實現心靈契合。

習近平也給大陸台商和台青一顆定心丸，強調為台企台胞提供與陸企、大陸同胞同等待遇是大陸的莊嚴承諾；還會深入研究，適時推出更多新政策措施，把同等待遇逐一落到實處。

繞過蔡政府 直接對民發聲

習通篇講稿幾乎繞過蔡政府，直接向台灣民眾發聲：「中華民族復興道路上，台灣同胞不應缺席，也一定不會缺席。」習以「台灣同胞」和「兩岸同胞」為訴求對象，不再提陸方常說的「只要認同九二共識，任何政黨與大陸交流都沒有障礙」等針對特定政黨的表態，凸顯大陸對台思維已有轉變。

這樣的變化主要有兩原因。一是大陸對民進黨該說的，已說過多次，大陸基本立場並未改變。其次，兩岸和統無人能擋，習以最高層姿態定於一尊，等於在大陸民間「武統論」升級之際，再次將和統主軸定調，這是大陸對台思維的最大變化。

(中國時報)