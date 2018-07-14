汪洋歷史到了點 自然水到渠成

大陸政協主席汪洋（右）昨會見連戰表示，大陸堅持兩岸和平統一立場沒改變，只是時間和方式要因應時勢而調整。（新華社）

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中國時報
／北京報導

大陸全國政協主席汪洋13日在釣魚台國賓館會見國民黨前主席連戰表示，大陸有信心辦好自己的事，對兩岸統一做實事；大陸堅持兩岸和平統一立場沒有改變，只是時間和方式要因應時勢而調整；對大陸來說，統一是堆砌而成，要一點一點地做，歷史到了點上，就自然水到渠成。

據與會人士轉述，汪洋向連戰表示，大陸對台政策是穩定、有連續性，當前台海局勢，不是大陸改變，而是台灣改變；民進黨搞台獨，大陸方面是堅決反對的。

汪洋強調，大陸經濟弱時，也沒放棄統一，何況是現在？大陸有堅定信心、充足的能力扼止台獨；對民進黨搞台獨，大陸領導人都要扼止。

連戰與汪洋會談時則表示，希望台灣政黨競爭應產生正能量，以提升兩岸關係和平發展，而不是造成兩岸對立對撞；他說，台灣一直以中華文化為傳統，政治力量不應加以扭曲，否則將導致兩岸衝突，台灣民眾也將受害。連戰也利用與汪洋會面機會，再呼籲共同處理台灣果農的燃眉之急。

連戰說，10年前他就認識汪洋，並對他在重慶、廣東施政表示欽佩。汪洋則是十九大升任政治局常委及今年出任政協主席後，第一次與連戰會面。

13日下午，連戰一行還參加「同擔民族大義，共謀民族復興」座談會。全國台研會長戴秉國致詞時說，為實現中國夢，要維護兩岸和平發展大局，確保民族復興進度不受破壞，因中國的和平發展，台灣是關鍵一環；但民進黨執政後，拒不承認體現一中的九二共識，頑守台獨立場，大搞去中化，島內各種分裂勢力不斷興風作浪，致使兩岸關係複雜嚴峻。

戴秉國說，外國勢力為扼止中國發展，也大打台灣牌，已走到踩紅線邊緣，奉勸（民進黨當局）務必懸崖勒馬。台研會常務理事周志懷建議，雙方可共同舉辦兩岸和平論壇，並建立兩岸民間共同智庫。

(中國時報)

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