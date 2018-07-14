台灣應思考如何尊嚴統一

2018年07月14日 04:10 中國時報 潘維庭 、 吳泓勳 ／台北報導 ／台北報導

對四次「連習會」，大陸台商認為，伴隨兩岸經濟體量不斷拉開，未來台灣要思考的，恐怕是要如何有尊嚴的統一了。

兩岸和平發展基金會董事長連戰昨與習近平四度「連習會」，國民黨發言人洪孟楷表示，「連習會」對兩岸和平發展有非常正向意義，目前國民黨在吳敦義主席帶領下，在兩岸交流堅持「九二共識、一中各表」原則，堅決反對台獨，在此立場與前提下，追求兩岸人民共同和平穩定發展，這點從未動搖。

洪孟楷說，連前主席提及，兩岸應「互為啟發、互相尊重，共同促成美好未來」，相信更是台灣2300萬人共同期待。

對習近平提到「「兩岸關係形勢複雜嚴峻」，國民黨認為，蔡政府身為執政黨，需對冷凍停滯的兩岸關係負最大責任。國民黨立委林德福說，民進黨執政後，兩岸對立，連戰此行能和緩對立氣氛，加上2005年破冰之旅，也反映連前主席是兩岸交流先鋒。

不過對此，陸委會副主委兼發言人邱垂正回應，兩岸的形勢複雜，雙方均有責任穩定情勢，透過溝通化解分歧，才是「人心所向」。

上海市台協副會長蔡世明認為，2016年蔡英文勝選時，政見中曾表示對兩岸關係將維持現狀，但實質卻讓近兩岸關係生變，只因勝選彷彿就全盤代表台灣民意，他認為台灣年底縣市長選舉，人民選票將會對民進黨政府進行一場期中考驗。

對習近平強調「和平統一」，蔡世明說，伴隨大陸經濟不斷成長，經濟體量上不斷超越、拉開與台灣距離，未來要思考的，恐怕是如何和平統一，甚至如何有尊嚴的統一。

(中國時報)