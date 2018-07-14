連戰此行 為陸與泛藍合作奠新基

2018年07月14日 04:10 中國時報 藍孝威 ／台北報導 ／台北報導

中共總書記習近平對國民黨榮譽主席連戰說，兩岸和統必能勝利到達彼岸，大陸涉台學者李振廣認為，這透露出習近平對和平統一的堅定自信從未動搖；殷存毅則認為，連戰此行或將為大陸與泛藍交流奠定新基礎。

北京聯合大學台研院副院長李振廣表示，習近平第一次提「兩岸和平統一的航船必能勝利駛向彼岸」，顯示雖然當前兩岸形勢嚴峻，但大陸展現出對和平統一有堅定自信。

李振廣說，目前正值陸美貿易戰方酣，美國又頻打台灣牌，近日才派美艦行經台海，台海地區的和平穩定受到一定程度威脅，但大陸方面堅持和平統一方向並未動搖。

大陸底氣從何而來？建構在哪些事實基礎上？李振廣認為，一是大陸具備反獨手段與能力，足以遏止任何形式台獨；二是隨著大陸現代化建設進程的發展，社會、民生、軍事、經濟各方面均呈飛躍成長，都使大陸有更多自信推動兩岸和平統一。

針對連戰說「求一中原則之同，存一中涵義之異」，李振廣說，大陸也認為要「求同存異」，九二共識就是處理認知差異，只要承認兩岸同屬一中最大公約數，對認知分歧不影響交流合作。

清大台研院常務副院長、公共管理學院教授殷存毅表示，當下兩岸關係由於蔡英文執政再度進入緊張、不和諧階段，連戰此時訪陸，無疑具有重要歷史意義；首次，此行再次表明國民黨和大陸、中國共產黨共同反對「台獨」的決心和理念不變。

其次，連戰此行表明台灣仍有不可忽略的政治勢力和政治人物擁護「九二共識」、反對「台獨」，並希望兩岸和平發展，這是一種民心民意；其三，連戰此行可能會給今後國民黨與共產黨的合作，及大陸和泛藍陣營的交流合作奠定新基礎。

(中國時報)