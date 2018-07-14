新聞分析－老驥伏櫪始終如一 連值得肯定

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中國時報
李文輝

連戰老驥伏櫪開展「新破冰之旅」，這股為兩岸和平奔走的信心，來自對國民黨總理孫中山思想的信仰、進而產生力量，既不憂讒畏譏、也不怕扣紅帽，始終如一，值得肯定。

從歷史高度看，連戰與大陸尊為「革命先行者」的孫中山一樣，都是以「和平統一中國」為畢生志業。遙想1924年11月，孫中山一方面籌組國民革命軍，一方面不顧同志訾議，應北洋政府之邀，北上討論國是，發表北上宣言，主張召開國民會議，謀求中國之和平統一。

一如中山當年奔走南北統一，連戰嚴謹的學者性格，讓他為兩岸和平統一任勞任怨，即便政敵詆毀、同志袖手，也是橫眉冷對千夫指。

2013年連習首會時，他在堅持「九二共識、反對台獨」基礎下，提出「一個中國、兩岸和平、互利融合、振興中華」16字箴言。被綠營做文章，同黨卻也撇清關係，說馬總統沒託付任何特定任務。

連戰為兩岸和平，也在中共領導人面前說真話。2014年連習二會時，他拋出「正視中華民國是資產，不是負債」、「馬習會」兩項議題，後者兩年後成真。

2015年9月連戰出席大陸九三閱兵，他還是堅持「說該說的話」、「在共同場合表達台灣立場」、表達國民黨才是主導抗戰一方的史觀，更具意義。

他在當時連習三會時說：「歷史告訴我們，兩岸關係進展，不會都是一帆風順…，尤其台灣隨時會因選舉而出現政黨輪替。」對兩岸統一，連戰也像中山先生所言正「喚起民眾」，唯有如此，才能壯大維護兩岸和平、共同發展的民意。

(中國時報)

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