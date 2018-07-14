為丁掌兵符 張善政倡無色覺醒

2018年07月14日 04:10 中國時報 鄭舲 、楊佳穎、 張潼 ／台北報導 、楊佳穎、／台北報導

國民黨台北市長參選人丁守中13日公布競選團隊，前行政院長張善政出任競選總部主委。張善政表示，自己是無黨籍，會支持丁守中，是希望讓大家知道「無色覺醒」，不是因為國民黨提名，而是丁是值得藍綠以外的民眾、中間選民支持的人選。

接受新觀念 不打傳統戰

張善政說，年底選舉是非常好的觀察機會，很多朋友都說厭惡藍綠、不想只看藍綠，期待真正做事的人能出來，選民焦點會從顏色移開，看候選人真正的本事。他強調，不是說一定要無黨籍，像丁守中不談統獨，而是務實做事，思考做什麼對市民最有價值。

競選總幹事 立委王育敏

他表示，丁守中雖對選舉很有經驗，但現在網路變化很快，選舉型態改變很多，需接受新想法、新作法，「把自己當作白紙一張」，接受新觀念打選戰。

張善政說，丁有抓到這個味道，找了不分區立委王育敏當競選總幹事，自己和王都是沒打過選戰的人，顯示丁並非想打傳統選戰，而是用比較沒有歷史包袱、沒有選舉框架的方式面對選戰。

丁守中指出，依照規畫，7月中下旬將陸續推出相關政策，加上張善政、王育敏加持，相信更能讓大眾了解「我們早就準備好了」；張善政則說，將加強丁守中的曝光度，希望利用自己的「殘餘價值」，讓丁及藍營支持者靠得更緊、態度更堅定。

柯競選團隊 只有小朋友

對於丁守中競選團隊人事布局，台北市長柯文哲直言「這些人選都不錯啊。」對於自己的團隊則說：「我也不曉得，只有一些小朋友，還可以啦！」柯還說，有機會可以跟張善政請教意見，但不是要挖牆角，而是人家講的政見可以聽一聽、採納，因為「我們的執行力很強！」

柯文哲幕僚海選共收到1839件履歷，經篩選後60多人今日將參加面試，負責海選的幕僚邱昱凱說，要選出多少人要視面試情況決定，目前沒有定數。

對於柯在網路上受到歡迎，最近推出的《一日幕僚》影片點閱率破百萬，丁守中笑說，將把「各方面的丁守中」呈現出來，他曾在國家劇院表演過歌仔戲，也會唱京戲，也推廣各類運動，不會讓大家覺得刻板，「我也有風趣幽默的一面！」

(中國時報)