錕P猛批柯P 只搞笑沒做事

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中國時報
／台北報導

台大政治系教授李錫錕13日宣布投入年底台北市長選戰並公布競選團隊，競選總幹事為前台北縣政府研考會主委王振軒，發言人則是前國民黨行管會副主委孔祥科，由王振軒帶領競選團隊並延攬未來市政團隊人才。李錫錕強調自己不代表藍綠，而是無色，代表絕大多數台北市民。

李錫錕表示，自己是候選人當中年紀最大、資格最老的，所以他讓年輕人先起跑，而選舉就像商業活動，同時需要有好的產品和好的推銷，才能夠在市場上被接受，因此找了王振軒和孔祥科協助。

李錫錕指出，他參選的主張是國家要發展、城市要進步，而選舉時有三個P可決定候選人品質和表現，分別是人格（personality）、政策（policy）和執行力（performance），柯文哲聲稱的要改變，結果只是變得搞笑，一點都沒有進步。

李錫錕直言，年輕人要的是兩種，一是開心娛樂，二是可以改變方向、解決困惑、鼓勵未來；柯文哲在第二項上完全沒能力，他只能讓年輕人開心，他有自信若和柯同台，二人都對年輕人各自講10分鐘話，柯一定垮，「柯文哲解決不了問題，如今還可以紅，只是因為沒有人把他比下去。」

李錫錕指出，對岸領導人習近平見國民黨前主席連戰，意在透露希望兩岸與亞洲和平的訊息，也希望藉由國民黨加速內部整合，變成堅強政黨，讓台灣能夠兩黨互相競爭，不要失衡為一黨獨大，台灣需要健康的政黨政治，這樣對兩岸和平發展有幫助。

媒體詢及色彩問題，李錫錕強調自己不代表藍綠，而是無色，代表絕大多數台北市民。他還說不擔心民調偏低，「10月才會注意要穿啥冬衣，不會5月就檢查」，選舉季節才要開始。

(中國時報)

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