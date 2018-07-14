蕭淑麗籲自我覺醒 勿被政黨綁架

2018年07月14日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市長選戰3強鼎立，各吹一把號，退黨參選的嘉義市議長蕭淑麗高喊「無色覺醒」，呼籲大多數無黨人民勿被政黨意識綁架；國民黨提名的前市長黃敏惠認為，嘉義民主聖地名號的意涵是要選出「廉能人才」；而爭取連任的市長涂醒哲則強調政績才是王道，無關顏色。

蕭淑麗說，台灣歷經藍、綠2個政黨輪替，沒有變得更好，國家人才流失，嘉義市人口外流，減少4000餘人，民眾厭惡政黨惡鬥，治國、治理城市並未以人民福祉利益為第一，只是以政治版圖為考量，「年底選舉就是民眾自我覺醒的時候！」

蕭淑麗指出，有民調資料顯示，具有政黨色彩的民眾是少數，大部分人民沒有政黨色彩，政黨執政卻以政黨利益為優先，少數人透過政黨操作政治，綁架了大多數人民，因此她以「民之所欲，常在我心」理念，無黨參選，要拚經濟、顧民生。

黃敏惠表示，嘉義「民主聖地」之名的意涵是以人民為主角，不分顏色為人民舉才、選賢與能，選出品格操守、清廉、能力俱佳的人才，所以她是國民黨透過「全民調」機制產生的最佳市長參選人，是以市民為優先，為嘉義市找出路。

涂醒哲則強調，政績才是王道，講顏色是故意挑釁，沒有意義，選舉要問能替台灣、嘉義市帶來什麼願景，要比能力、政績、決斷力、創造力、爭取中央經費的實力、執行力、學歷、經歷，似暗批蕭沒有政績可說，才挑釁顏色。

(中國時報)