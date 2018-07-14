陳其邁推聯合競選 拚議會增席次

2018年07月14日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

民進黨高雄市長參選人陳其邁競選力道加溫，13日找60多位總工會理事長同台，最近身陷內閣改組風波的立委管碧玲也現身站台；此外，陳其邁也召開擴大選務會議與議員參選人閉門討論，決定採聯合競選、合作配票模式，力拚增加議會席次。

陳其邁昨成立勞工後援會，高雄在地60多個總工會理事長出席力挺，活動進行一半時，疑因未如預期接任教育部長而神隱的「管媽」管碧玲突然出現，陳其邁立刻中斷致詞，隆重介紹管碧玲到場，還要求現場掌聲不能斷。

管碧玲致詞稱讚陳其邁整合勞工政策，會是「未來的勞工市長」，活動結束後，媒體蜂擁而上詢問她對內閣改組看法，但她面帶微笑跳針回答「不要模糊焦點」，隨即搭上座車離開；陳其邁禮數做足也替管媽加油，並讚美她是「民進黨的寶貝」。

陳其邁下午則召開首次擴大選務會議，38名民進黨議員參選人中有20多人出席，陳其邁會前信心喊話，強調高雄是台灣民主聖地，尤其花媽執政12年打下良好基礎，在他手中必須延續；民進黨高市黨部主委趙文男更喊出「市長第一高票、議員全壘打」目標。

據了解，1個半小時討論氣氛熱烈，最後決定延續民進黨這屆選舉聯合配票方式，預計下周從北高雄開始，由陳其邁帶領岡山選區議員參選人陳政聞、高閔琳、黃秋媖舉辦聯合造勢活動，也推出市長及議員參選人聯合文宣。

陳其邁強調，民進黨整合過程順利，高雄同黨立委幾乎都有派人進駐他的競選團隊，例如林岱樺人馬負責組織工作、趙天麟助理負責活動規畫、管碧玲團隊則協助勞工議題及基層動員，都有持續密集開會，溝通毫無問題。

(中國時報)