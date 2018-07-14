美國解禁中興 台灣不跟進

2018年07月14日 04:10 中國時報 黃有容 、實習記者林澂薇／台北報導 、實習記者林澂薇／台北報導

陸美貿易戰開打，美國擬將2000億美元大陸商品列入增稅清單，可能擴大對台灣產業影響，經濟部長沈榮津昨（13）日邀集相關產業公會、智庫召開便當會，了解「真實情況」。另外，美國商務部將解除中興禁令，據了解，基於兩岸關係複雜，經濟部不跟進解禁，例如聯發科要出口給中興晶片，仍要申請許可證。

沈榮津昨日中午邀請機械公會、車輛公會、自行車公會、電電公會、顯示器公會、印刷電路板公會、紡織等相關產業公會到經濟部開便當會，親自聽取業者看法。業者表示，電子產業與紡織業等，最終成品不在增稅清單之列，不受影響；家電、重電、機械、車輛和其零組件，主要在台灣生產、供大陸內需，受到影響也有限。

網通、零組件衝擊大

不過，網通設備、自行車及零組件、工具機零組件等產業，由於台廠在大陸布局較多，最終產品以出口美國為主，將受到最大負面影響。石化及塑膠原料目前影響雖不大，但假如未來貿易戰進一步將下游產品也納入增稅範圍，恐怕造成需求萎縮。

幾家歡樂幾家愁，部分產業如手工具、螺絲螺帽等，生產基地及供應鏈都在台灣，由於可能因貿易戰出現的轉單效益，態度樂觀。鋼鐵類的滑軌、馬達則已經感受到轉單效應。

除了大陸商品增稅清單，美國商務部先前下令禁止美國廠商向中興供應關鍵零組件7年；經濟部國貿局隨後也將中興通訊及子公司中興康訊，列入台灣戰略性高科技貨品出口管制對象，國內業者如要出口給中興，須依管制規定，向國貿局申請輸出許可證。

聯發科出口仍須申請

目前美國商務部已宣布，和中興正式達成協議，在中興繳納4億美元保證金後，就會撤銷禁令；在美國解禁後，台灣對中興通訊、中興康訊的出口管制是否跟進解除？沈榮津並未正面作答，僅表示將視產業及國際情況，依個案處理。

經貿官員指出，兩岸關係複雜，美國解禁，不表示台灣要跟進，且過去儘管政府要求聯發科供應晶片給中興這2家陸企，須先向政府申請輸出許可，但國貿局也都很快就放行。

(中國時報)