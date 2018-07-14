中小企業盼政府協助供應鏈轉移

友善列印
中國時報
／台北報導

經濟部昨（13）日與產業開便當會，對於陸美貿易戰因應措施，許多業者建議，政府應在產業升級、生產基地轉移、海外投資等方向提供協助。中小企業總會昨與媒體餐敘時也指出，貿易戰持續下去，中小企業受到的衝擊，將遠高於大企業，更希望政府不要總在發生後才被動補救，應該主動防範。

中小企業總會理事長李育家比喻陸美貿易戰，是「兩個大人在吵架，小孩受到波及」，他認為，政府單位如經濟部、央行，都說不會有大影響，其實是為了避免恐慌。他直言，陸、美「兩個都是貿易上的老大哥」，無法選邊站，只能建議中小企業轉移出口，減少對中國大陸依賴，或是移回台灣做備援產線，供應鏈可以移到其他國家，例如紡織移到東南協。

如果真的影響到資通訊產業，中小企業總會代理祕書長戴麗芬坦言，台灣中小企業受到衝擊會遠大於大企業，若要遷廠或另找投資地點，顧慮較多，風險也較高；現在直接效應還沒產生，但貿易戰持續打下去，甚至可能造成通膨等，中小企業會很難適應。

中小企業總會呼籲，政府應及早提出對策帶領產業，考慮怎麼去協助「即將發生的效應」，而不是常常發生後才被動補救；貿易戰新藥方，希望能為中小企業考量，以「務實」為本，整合產官學研，基於團體戰概念提出策略。

與會業者建議，政府應成立有業者參與的專案小組，即時回應產業面臨的問題、協助解決產業需求。業者也建議政府協助產業升級轉型及自動化生產，促成機電元件國產化，同時給予設備投資抵減租稅優惠，協助產業轉型；以及協助海外行銷。

(中國時報)

美國解禁中興 台灣不跟進 黃金避險失靈 恐下探1200美元

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。