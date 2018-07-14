黃金避險失靈 恐下探1200美元

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中國時報
／台北報導

陸美貿易戰如火如荼展開，原本扮演金融市場「避險」功能的黃金竟然失靈，根據統計，國際金價近1周再跌0.85%，昨傍晚每盎司來到1241美元水準，累計近6個月跌幅達6.6%；台北市金銀珠寶公會榮譽理事長李文欽表示，美元表現太過強勁，導致黃金失寵，今年下半場將被壓著打，恐有下探1200美元的可能。

元大標普高盛黃金ER基金經理人潘昶安表示，不論貿易戰、地緣政治風險再起，通常有利於金價表現，但這波美元持續上揚，加上美國聯準會表態加速升息等，是國際金價受拖累、處於低檔震盪的主因。

值得注意的是，美國6月消費者物價指數（CPI）來到2.9%，衝破6年多來新高，潘昶安解讀，意味通膨壓力升溫態勢明顯，在實質利率降低的趨勢下，將有利黃金中、長期展望，待美元強勢告一段落，黃金仍呈多頭樂觀，明年有反轉向上、朝1400至1500美元邁進的機會。

根據高盛證券、J.P.Morgan對商品市場最新預測顯示，明年第3季黃金目標價分別為1450美元與1416美元；潘昶安表示，黃金接下來將迎接印度傳統旺季，加上華人農曆年暢旺的民間買氣，這波黃金低檔反而是投資人逢低加碼的時機。

不過，李文欽表示，自政府年金改革逐漸發酵後，國內實體黃金交易量明顯萎縮，7年前黃金多頭全盛時期，國內平均日交易量可達新台幣10億元，現在恐怕只剩幾千萬元，國內銀樓至少關了2成以上。

(中國時報)

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