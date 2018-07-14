公教年改釋憲 大法官打回票

2018年07月14日 04:10 中國時報 林偉信 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

公教年改釋憲聲請案，第一槍被打回票。7月1日年改實施前，168名退休公教人員，針對公教年改相關條例提出4件釋憲聲請案，並請求暫時停止實施年改。大法官會議認為聲請的案件未經訴訟程序，不符合《大法官審理法》要件，決議不受理、駁回暫時處分的聲請。

萬人聲請案恐也會碰壁 公務人員協會理事長李來希，上月推動的萬人聲請釋憲案，因與本案有相同情況，恐也會遭不受理處理。但退職公教人員收到年改處分書後，可先提訴願，被駁回後再打行政訴訟，走完訴訟程序才能釋憲；如涉及《憲法》原則重要性，可不用等到官司定讞，也可聲請釋憲。

去年8月9日立法院通過《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案等公教年改相關條例，許姓等168位退休公教人員認為，大法官審理法限制人民在《憲法》上的權利受到不法侵害，須窮盡法律救濟途徑才能聲請釋憲，且未有例外規定屬於違憲。

許男等人也主張年改條例以溯及既往方式，適用新法生效前已退休的公教人員，違反法安定性原則及信賴保護原則，今年5、6月間連署並遞狀聲請大法官會議解釋，也請求解釋作成前，暫時不要實施年改。

大法官會議認為，許男等人根本還沒有提出訴願、行政訴訟等任何法定救濟程序，也沒有指出大法官審理法有何牴觸《憲法》之處，決議不受理釋憲聲請，也駁回所聲請的暫時處分。此外，花蓮縣、金門縣、新北市政府、在野黨立委也都遞狀聲請釋憲。

不服保訓會復審得訴訟

退休公務員陸續寄出復審書之際，但網路上流傳，公務員已退休就已非現職公務人員，不應該用保障法提起救濟；還有退休公務員如不服保訓會復審決定，向行政法院提起行政訴訟，各行政法院是否依法受理等也有疑慮。

保訓會表示，《公務人員保障法》規定的保障對象，在離退後，即屬「非現職公務人員」；而退休給與重新審定處分，因與退休公務人員原公務人員身分衍生的請求權有關，所以退休公務人員如不服該重新審定處分，可依法提起復審；如不服保訓會復審決定，得續向行政法院提起行政訴訟。

(中國時報)