公教年改釋憲 大法官打回票

反年改團體「八百壯士」4月時在立院外抗議，有人試圖以鐵鍊、繩索拉開鐵門，與警方展開激烈攻防戰。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

公教年改釋憲聲請案，第一槍被打回票。7月1日年改實施前，168名退休公教人員，針對公教年改相關條例提出4件釋憲聲請案，並請求暫時停止實施年改。大法官會議認為聲請的案件未經訴訟程序，不符合《大法官審理法》要件，決議不受理、駁回暫時處分的聲請。

萬人聲請案恐也會碰壁　公務人員協會理事長李來希，上月推動的萬人聲請釋憲案，因與本案有相同情況，恐也會遭不受理處理。但退職公教人員收到年改處分書後，可先提訴願，被駁回後再打行政訴訟，走完訴訟程序才能釋憲；如涉及《憲法》原則重要性，可不用等到官司定讞，也可聲請釋憲。

去年8月9日立法院通過《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正案等公教年改相關條例，許姓等168位退休公教人員認為，大法官審理法限制人民在《憲法》上的權利受到不法侵害，須窮盡法律救濟途徑才能聲請釋憲，且未有例外規定屬於違憲。

許男等人也主張年改條例以溯及既往方式，適用新法生效前已退休的公教人員，違反法安定性原則及信賴保護原則，今年5、6月間連署並遞狀聲請大法官會議解釋，也請求解釋作成前，暫時不要實施年改。

大法官會議認為，許男等人根本還沒有提出訴願、行政訴訟等任何法定救濟程序，也沒有指出大法官審理法有何牴觸《憲法》之處，決議不受理釋憲聲請，也駁回所聲請的暫時處分。此外，花蓮縣、金門縣、新北市政府、在野黨立委也都遞狀聲請釋憲。

不服保訓會復審得訴訟

退休公務員陸續寄出復審書之際，但網路上流傳，公務員已退休就已非現職公務人員，不應該用保障法提起救濟；還有退休公務員如不服保訓會復審決定，向行政法院提起行政訴訟，各行政法院是否依法受理等也有疑慮。

保訓會表示，《公務人員保障法》規定的保障對象，在離退後，即屬「非現職公務人員」；而退休給與重新審定處分，因與退休公務人員原公務人員身分衍生的請求權有關，所以退休公務人員如不服該重新審定處分，可依法提起復審；如不服保訓會復審決定，得續向行政法院提起行政訴訟。

(中國時報)

陳其邁推聯合競選 拚議會增席次 時效5年 遺屬年金可回溯請領

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。