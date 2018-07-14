國民黨黨產189億居冠 怨全凍結

圖為行政執行署強制執行黨產會追徵國民黨8.6億元不當取得財產，查封國民黨台北市松山區黨部辦公房舍；國民黨黨工貼上抗議標語，認為是政治追殺。（本報資料照片）

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中國時報
、楊佳穎／台北報導

「政黨法」去年12月公布施行後，內政部首度請各黨申報財產及財務狀況。其中2017年主要政黨申報結果，國民黨仍然最有錢，總資產為新台幣189億8251萬多元、民進黨為7億6943萬多元、時代力量總資產為2578萬元、親民黨總資產為2087萬7多元、新黨只有1604萬元。

國民黨行管會強調，雖然國民黨以189億居冠，但全數都被黨產會凍結，並無任何可自由動用之數；事實上，黨的現金帳是負數，日常營運經費都是向熱心支持者借來的。此外，依《黨產條例》所定，『小英基金會』就是「附隨組織」，雖然已有多次在媒體上被質疑過，但是，黨產會卻從不去查。

國民黨發言人洪孟楷也批評，這是惡意風向操作，想誤導大眾認為國民黨錢多多，但超過9成目前都被黨產會認定不當，凍結資金卻完全不提。

洪孟楷說，黨目前資金短缺是事實，但黨產會認定的不當黨產，卻被內政部認定是國民黨資產，「內政部和黨產會要不要先打一架再來對民眾說明？還是蔡英文政府已經錯亂、相互打臉？」

政黨財產申報資料顯示，國民黨資產比2016年度增加8億2305萬元；民進黨資產比2016年度增加6020萬元，流動資產增加6046多萬；時代力量財產為2578萬3980元，比2016年度增加574萬；親民黨年度收入為4484萬元，扣掉支出總資產為2087萬7千多元；新黨年度收入為2793萬9千多元，扣掉支出總資產為1604萬元。

扣除已解散或撤銷備案的33個政黨，有301個政黨應辦理申報，共有國民黨等163個政黨已提出申報，其中有95個政黨報送資料符合《政黨法》規定，合格率為31.6％；至於資料待補正的68個政黨及尚未申報的138個政黨，應於明年1月15日前補正。

(中國時報)

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