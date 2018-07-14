馬批政治力介入 全力迎戰

2018年07月14日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 楊佳穎、／台北報導

「三中案」日前偵結，遭北檢起訴的前總統馬英九昨日反擊，質疑此案重啟調查有政治力介入，更強調自己不好戰，但是一定全力迎戰，「開庭審理時，當所有證據攤開來，就會證明我的清白。」

北檢則回應，在收到民眾新的告發，且告發範圍擴及中央黨部大樓，有「新事實、新證據」，自然不受特偵組簽結效力所拘束。

至於馬英九被告發「大巨蛋案」涉嫌圖利罪嫌，台北地檢署在13日偵查終結，認定罪證不足，將全案簽結。

馬英九指出，「三中案」從民國95年起長達8年深入調查，確認完全沒有不法情事，更沒有賤賣黨產。如今卻在民進黨政府上台後重啟調查並強行起訴，這到底有沒有政治力介入，相信人民的眼睛是雪亮的。

對於遭北檢指控背信，還預先準備6千萬打官司，馬也回嗆，「我有從國民黨黨產中拿走一毛錢嗎？」國民黨也已召開中常會，確認黨產處理過程權益沒受損；6千萬元明明是中投公司提撥的員工「訴訟基金」，提撥時間也不是自己擔任黨主席任內。

至於北檢一再聲稱的定罪證物，也就是上百片錄音光碟，馬英九解釋，那是無數次的會議記錄錄音帶，而北檢公布的錄音和譯文都是斷章取義，只選擇性截取片面的文字，自行延伸說故事，為什麼不敢公布全部的錄音檔和全部的譯文供外界檢驗？

北檢則回應，起訴書從未引用《政黨不當取得財產處理條例》，是《證交法》的非常規交易及《刑法》背信罪；非常規交易並不以被告等人受有財物利益為要件，即使「沒拿一毛錢」，所為不利益且不合營業常規，還是構成犯罪。

再者，中投公司確實「預置了6000萬準備訴訟」，時間在2006年馬英九任黨主席期間；馬英九聲稱「提撥時間不是其擔任黨主席的時候」是混淆視聽。

北檢強調，期待三中案在北院審理時，能儘速依法公開與本案相關的全部錄音檔與譯文供外界檢驗；馬英九希望全部公布，就應確實聲請法庭公開勘驗，以受公評。

(中國時報)