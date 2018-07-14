地方治理論壇 彰縣接軌新未來

彰化縣議會13日舉行「107年度地方治理論壇」第三、四場論壇，聚焦「觀光行銷、推在地特色」和「城市治理、接軌新未來」議題，與會來賓提出精闢見解，獲得在場民眾熱烈迴響。（黃國峰攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣議會13日舉辦地方治理論壇，聚焦探討「觀光行銷‧推在地特色」和「城市治理‧接軌新未來」，議員們和學者專家們齊聚一堂，提出深刻在地觀察和精闢見解，從多元面向把脈，分析地方治理的策略、優勢與挑戰，現場妙語如珠，引起熱烈迴響。

在議長謝典霖領軍下，創辦地方治理論壇，搭起交流的平台；議會祕書長史仁智代表謝典霖出席時指出，地方治理論壇今年邁入第3屆，除了更貼近民意，一舉跳脫民意機關的侷限，邀集國內外各界專家共同獻策，更透過公開討論，擘畫彰化地方特色，共創幸福家園。

彰化師範大學副校長陳明飛也表示，榮幸參與協辦論壇，善盡大學責任，更積極走向社會。

第3場「觀光行銷‧推在地特色」論壇，邀「樂活襪之鄉博物館」總經理劉晏良主講「彰化縣觀光產業發展的建言與思考」專題，從自身經驗分享社頭從前家家戶戶織襪代工，但出國深造回國後，驚訝被譽為襪子的故鄉，街上卻找不到賣襪子的門市，決心翻轉讓襪子窟賣襪子，結合產業與觀光，吸引遊客親身感受工廠作業，也傳承產業文化，創造觀光的新價值。

第3場論壇與談人邀彰化縣議員賴岸璋、陳秋蓉和曹嘉豪，及彰師大企管系教授王信文、嘉南藥理大學餐旅管理系副教授黃輝雄、慈濟大學通識教育中心主任江允智、城市暨觀光發展處副處長許俊宏等，集思廣益，為彰化縣各地區的觀光定位、把脈，並制定與推廣在地的行銷策略，找出彰化地方觀光最高效益。

第4場「城市治理、接軌新未來」，由彰化縣議員尤瑞春、林世賢和高雄大學法學院長廖義銘、中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡、屏東大學文化創意產業系教授葉晉嘉、建設處處長劉玉平面對面，深度探討什麼才是適合居住的城市？什麼才是最好的治理策略？透過集思廣益，共構起新的理想，與談人也分別從公共建設、都市計畫等面向切入，提供了擘畫彰化的新視野。

(中國時報)

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