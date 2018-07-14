季軍戰踢爽的 搶金靴更好看

2018年07月14日 04:11 中國時報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

比利時盧卡庫本屆攻入4球，問鼎金靴需要上演帽子戲法。（法新社）

在奪冠無望之後，世足季軍戰常被形容為「雞肋戰」，連英格蘭教頭邵斯蓋都坦承「沒人有興趣」。但14日晚間10時上演的本屆季軍戰，也是英格蘭隊長肯恩與比利時前鋒盧卡庫的金靴之爭，而對尋求歷史定位的比利時「黃金一代」更可望全力一搏，力拚隊史最佳的季軍成績。

「贏得比賽不是義務，卻是我們想做的一件事，第3名是最低要求，我們在小組賽擊敗過英格蘭，所以可以再次做到，」4強賽遭禁賽、季軍戰可望歸隊的比利時右後衛穆尼爾說：「我們有非常棒的陣容，登上頒獎台很有意義。這個團隊在兩年後的歐洲國家盃或許仍有可為，但4年後很多人就不在了。」

比利時 想當贏家返國

比利時過去僅於1986年打入過世足4強，最終以第4名作收。本屆雖在4強0比1不敵法國，錯過首次爭冠的機會，仍盼拿下隊史最佳的第3名。特別是前隊長孔帕尼等多名主力已逾30歲，下屆很難再有這麼堅強的陣容了。

「小魔獸」盧卡庫本屆攻入4球，仍有機會跟6球的肯恩拚搶金靴。只是盧卡庫自從小組賽頭兩戰各進2球後，第3戰策略性休兵，淘汰賽起便未再進球，僅8強對巴西送出1次助攻，也得找回破門威力才行。

比、英是本屆唯一兩度遭遇的對戰組合，只是當時兩隊在G組均已提前出線，甚至因為分組第2的淘汰賽賽程相對好踢，都保留主力不想搶分組第1。這回比利時應會全力以赴，反而是年輕的英格蘭踢進4強似已心滿意足，加上準決賽與克羅埃西亞鏖戰了120分鐘，可能會派副將磨練。

「季軍戰沒人有興趣，加上只有兩天休息，有些球員可能沒辦法踢，」邵斯蓋說：「如果崔皮爾、阿許利楊能上，我會很驚訝，所以我會做出一些換人，視球員的恢復情況決定先發11人。」

英格蘭 不讓主力硬撐

至於肯恩會否上場捍衛金靴，邵斯蓋說尊重其意願，肯恩則表示願意上陣。「這不是一場我們希望的比賽（季軍戰），但為了更好的名次，我們會努力為了榮耀而戰。決賽的比數我個人不太在乎了，可能就注意一下吧。」肯恩說。

(中國時報)