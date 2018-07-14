蘿蔔看世足－快樂足球 對轟讓球迷更嗨

2018年07月14日 04:11 中國時報 （作者李弘斌為4屆世足轉播講評）

「食之無味、棄之可惜。」對於無緣爭冠的隊伍來說，「雞肋」的確是最適合形容季軍戰的詞彙。然而相對於謹慎而保守的冠軍戰，季軍戰正因為沒有太大的成績壓力，容易出現高比分的進攻大戰，球迷反倒並不排斥。

季軍戰從1934年在義大利舉辦的第2屆世足賽開始設立，此後除了1950巴西世足賽，因為最後4強也踢循環賽，名義上並無所謂的季軍戰之外，其餘每屆都有。只是參與球隊大多意興闌珊，歐洲國家盃甚至從1984年起就取消了季軍戰。

「季軍戰根本不該有，我已經說了10年，這不公平，」4年前在巴西贏得季軍戰的荷蘭教頭范豪爾說：「最糟的結果是你可能連吞兩敗，就算踢得超讚，你回國還是被當成輸家。因為世界盃的贏家只有一個，就是冠軍。」

本屆英格蘭總教練邵斯蓋也說：「沒人有興趣踢季軍戰。」為什麼世足賽始終沒有取消呢？真正的原因說穿了，還是因為電視轉播收視率。

以2010南非世足賽為例，德國與烏拉圭季軍戰的全球轉播收看人數達2億4500萬（包含直播與重播），在全部64場比賽還能排到第14位，甚至高於兩場8強賽。儘管球隊興致缺缺，觀眾倒還挺捧場的呢！

老實說，高比分的球賽誰不愛呢？世足季軍戰上一次進球數不到3顆，得回溯到1974年波蘭與巴西之戰（1比0）。而世足決賽上次能看到3顆進球，已是20年前的法國3比0勝巴西了。

比賽進球多，如果能跟金靴之爭搭上線，季軍戰的可看性又更高了些。2010年的烏拉圭與德國之戰，德國的穆勒就是因為在季軍戰攻入1球，才能追平冠軍戰都沒進球的西班牙比亞、荷蘭史奈德，並靠助攻較多贏得金靴獎。其實烏拉圭前鋒佛蘭也在那場季軍戰攻入1球，若非補時階段的自由球中柱不進，他甚至能以6顆進球奪走金靴。

本屆的季軍戰，英格蘭似乎不太在乎，但對於力拚歷史定位的比利時「黃金世代」而言，絕對有放手一搏的動力，加上盧卡庫也要拚帽子戲法，來搶幾乎是肯恩囊中之物的金靴獎，或許會是場頗有看頭的雞肋戰呢！

(中國時報)