法克爭霸 國際化程度深

世足決賽將有5名巴黎聖日耳曼球員參與，法國小將姆巴佩為其中之一。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

俄羅斯世足賽踢進冠軍戰的法國與克羅埃西亞共同引爆「全球化」的話題，使得這場冠軍戰出現「歐洲5大聯賽球星大亂鬥」的精采戲碼，同時說明英格蘭只能淪落季軍戰、走不出改寫歷史的新格局。

法國與克羅埃西亞的特性是球員來自「四面八方」，法國23名戰將出自英超（5人）、德甲（2人）、西甲（4人）、義甲（1人）與法甲（11人），其中包括姆巴佩在內的法甲聖日耳曼占了最多的5人。

法國球員都是歐洲5大聯賽的戰將，加上法國有14位非洲裔「傭兵」，更是廣納「不同種族」人才，形成「足球大熔爐」，「國際化中的國際化」一旦踢出默契與隊型，戰力一發不可收拾。

沒有外國裔球員的克羅埃西亞能夠剷除列強，戰力十足，主因是克國「土產」的好手散落各國頂級聯賽，包括西甲、德甲、義甲、英超與法甲，還有俄國、土耳其、奧地利等聯賽，其中義甲6人最多，他們汲取各大賽精華，歷練完整，自然提高競爭力。

法國與英格蘭都是本屆第2年輕的隊伍，不過，兩隊卻走向不同命運；踢進決賽的法國與克羅埃西亞一樣，皆走「國際化路線」，歐洲豪門球隊的陣容熟悉各國踢法、對抗性強，英格蘭則是全部英超陣容反而被淘汰掉了。

這個現象也能檢視其他球隊，並且提供亟欲發展足球的台灣一個最好的借鏡，提升足球競爭力需要「國際化」，如何與高水準的聯賽連結，將是值得思維的方向。

(中國時報)

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