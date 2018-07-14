傷兵好了沒 法報喜 克哀嚎

2018年07月14日 04:11 中國時報 黃邱倫 ／綜合報導 ／綜合報導

根據英國媒體《每日郵報》報導指出，「格子軍團」克羅埃西亞大將佩利希奇可能因傷而缺席了15日晚上11時與法國的本屆世足賽冠軍戰。法國傷兵馬圖伊迪、吉魯則都已好轉，問題不大。

佩利希奇是克羅埃西亞能在4強賽擊敗英格蘭的頭號功臣，也因為有他的追平進球，格子軍團才能將比賽拖入延長，他也在延長賽頭槌助攻，讓曼祖基奇射進致勝球助克羅埃西亞首次打入世足決賽。

不過佩利希奇卻在這場比賽大腿拉傷，目前正在莫斯科的一家醫院接受治療，有可能錯過生涯中最重要的一場比賽。

佩利希奇在克國本屆每場比賽都先發，貢獻2球，如果他不能上場，位置相近的僅有23歲的邊鋒小將皮亞卡，但經驗和破壞力都有落差。

另一方面《隊報》報導，法國鐵衛馬圖伊迪與前鋒吉魯雖然在4強與比利時之戰分別受了傷，但兩人目前復原良好，15日決賽可望順利出賽。

馬圖伊迪是在4強賽倒數幾分鐘的時候與比利時隊長阿札相撞，一度出現疑似腦震盪的情況，經過緊急治療後繼續上場，不過仍在第86分鐘不支倒下，法國教頭德尚立即改由托利索替補上陣。

吉魯也同樣是在這場比賽出了狀況，他被對手狠狠撞了一下，硬撐到第85分鐘退場，教練團換上恩佐齊，但他的情況比馬圖伊迪好些。

《隊報》報導，法國隊醫已仔細檢查了馬圖伊迪與吉魯，兩人的傷勢復原頗佳，周日冠軍戰可望順利上場。

(中國時報)