6縣市換警長 高雄幫抬頭

2018年07月14日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

因應高雄市警察局長何明洲、保五總隊長阮清揚、屏東縣警察局長江雅文等高階警官將在本月中旬退休，加上考試院通過縣市警察局副局長提升為警監四階，警政署13日一口氣公布159名高階警職調整名單。原保三總隊長李永癸升任三線三星的高雄市警察局長，其餘警職因官等提升等因素大洗牌，統一本月16日布達交接。

何明洲因生涯規畫決定提早一年退休，新任局長李永癸警大44期畢業，曾任北市中正二、中山分局長、嘉義縣警局長等職，在高雄市警局擔任副局長、督察長期間，負責規畫總統等各項特勤勤務，頗獲肯定，並因對高雄治安狀況熟稔，資歷完整，警界多認為他行事穩健、處世圓融，所以脫穎而出。

保三李永癸掌高市

李永癸與由高雄市新興分局長調升屏東縣警局長的葉明潭，都曾是署長陳家欽在高市警局局長任內幹部，2人的調升，被視為「高雄幫」抬頭，和當前政壇情況相類似。

保三總隊長由台北市警局副局長蔡耀坤接任，遺缺由刑事局副局長呂春長升任；保五總隊長由桃園市警察局副局長謝榮隆調任，遺缺由新北市警局督察長林漢堂接任。

刑事局鐵三角成形

國內刑事工作龍頭刑事局因另名副局長馬振華屆退，一次出缺2名副局長，警政署特別安排警政署秘書室主任朱宗泰、苗栗縣警局長林炎田2名刑事大將接任。朱曾在刑事局與署長陳家欽共事多年，與林都當過刑事局的大隊長，可望與另名副局長廖宗山形成「鐵三角」，大幅提升刑事局戰力。

刑事局主秘李文章調基隆港務警察總隊長，遺缺由保七總隊主秘莊定凱調任。莊曾任刑事局兩岸科長，熟悉兩岸共同打擊犯罪工作，此次回鍋將可協助突破兩岸治安合作困境。

16縣市副局長連動

新任縣市警局長包括南投縣陳木樹、雲林縣黃勢清、嘉義市林水順、苗栗縣林國清、屏東縣葉明潭。另邱紹洲、古瑞麟分別調任桃園市、台南市刑警大隊長。

考試院今年5月通過行政院建議，本月16日調整縣市政府及所屬一級機關公務人員的職等，原縣市警局副局長從警正一階、薦任九職等，提升為警監四階、簡任十職等，與直轄市三線一星分局長相當。

因現任者無法原地直升，警政署共派任了基隆、新竹等16個縣市，黃勝智、蘇永芳等30名新任副局長；原副局長調任六都督察、警政署科長等職務繼續歷練，因此牽動這波全國警職調整，為近年罕見，也是年底大選前最後一次調動。

(中國時報)