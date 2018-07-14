名單外洩瘋傳 懲處2官警

2018年07月14日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

警政署這波159名高階警職人事案，發布前夕遇到內閣改組、內政部長換人做的意外狀況，外界一度揣測恐會延後發布，甚至出現變化。警政署緊急向「新任」部長徐國勇報告後，徐同意並尊重內政部長葉俊榮的決定，才如期拍板定案。人事案還有小插曲，部分名單提早外洩，警政署追查後懲處2名官警。

警政署表示，調整名單本月10日報內政部、由部長葉俊榮核定。沒想到行政院長賴清德12日公布內閣改組，由徐國勇接任內政部長，並在16日上任。

依公務人員任用法第26條之1第1項規定，機關首長調任不得任用或遷調人員時點，及尊重新部長權責，外界認為應會暫停作業，但因考試院規定提升官等本月16日生效，警政署面臨兩難，前天向徐國勇報告後，徐考量年底大選將屆，為因應選前治安需要，決定尊重葉俊榮核可的調動名單，全案順利按原計畫發布。

在名單正式公布前，LINE及網路上就瘋傳部分調動情況，警政署徹查發現，竟是署內人事室李姓專員未依相關規定導致外漏，李這次本來將外調保五總隊擔任人事主任，但因想提前恭喜名單內的長官，才流出部分名單，不但被記過，還被調整非主管職務。

另外還有一張顯示「本局局長李永癸」等人的名單外流，警政署查出是高市警局人事室葉姓警務正翻拍流出，葉員也遭記過一次並調整職務。警政署強調，爾後再發生類似情形，必嚴懲不貸，以儆效尤。

(中國時報)