磁振造影分次做 賺健保補助

有關磁振造影（MRI）檢查，台北某龍頭級醫學中心要求病患隔周跑兩次醫院分次做，引發爭議。照片內容非關新聞事件。(本報資料照片)

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中國時報
／台北報導
106年健保檢驗花費排名前5名

做頭部及脊椎兩個部位磁振造影（MRI）檢查，同一張檢查單，台北某龍頭級醫學中心竟違反健保規定，要求病患隔周跑兩次醫院分次做，若同天做則需自費。病患不滿表示，同樣的檢查為何要跑兩次，打兩次顯影劑？生病已經很痛苦，醫院不能體恤，反而讓病患舟車勞頓，「既然可自費一次做完，那就不是安全風險考量，莫非只為賺取另一次的健保給付申報？」

病患表示，自己因腦幹長腫瘤，手術出院後需回診追蹤，醫師開的檢查單需做腦部及脊椎兩部位MRI，櫃台卻說兩個部位不能同一次做，必須隔一周再做；若要同一次做，另一部位需自費1萬多元。他反映，這樣不就要跑兩趟醫院，打兩次顯影劑，對身體代謝造成負擔嗎？櫃台人員推說是健保的規定，他也沒辦法。

病患十分不滿表示，為何同樣都是MRI檢查，卻不能同時做兩個部位，還要病患跑兩趟；既然醫院說可同時做，只是另一個部位需自費，那麼就不是安全風險考量的問題，究竟是健保的規定不合理？還是醫院太沒良心？

病人舟車勞頓 遭批沒良心

健保署台北業務組徐麗滿科強調，健保並未規定MRI一次只能做一個部位，只規定門診患者當日於同一院所門診，以不得重覆做同一項目的影像學檢查為原則，但因病情需要不在此限；且健保已給付的項目，不得收取自費。

該醫學中心的解釋是，MRI做兩個部位會比較久，擔心打一次顯影劑會因時間衰退導致顯影效果不足，所以要病患分兩次做。但為何又告訴病患也可以一次做兩個部位，只是另一部位要自費？院方又推說「是排檢櫃台未與病患做好溝通」。

行之有年 分次做成潛規則

一位醫學中心放射科主任直言，MRI若要做兩個部位，幾乎每家醫院都會請病患跑兩趟，「這已經是行之有年的潛規則！」因為MRI若掃兩個不同部位，要換兩個不同線圈，加上有打顯影劑，做一個部位MRI通常需要40分鐘左右，同時做兩個部位，則需費時一個半小時，如此每天只能排幾個病患受檢，「如果你是醫院經營者，你會怎麼做？」健保署每次都說病情需要不在此限，但最後卻核刪，短期內這個問題很難解決。

(中國時報)

新聞透視－按次給付不合理 病患…

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