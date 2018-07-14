新聞透視－按次給付不合理 病患成最大苦主

2018年07月14日 04:10 中國時報 魏怡嘉

目前健保磁振造影檢查（MRI）都是按次給付，並未分部位，亦即一次掃一個部位或是兩部位，健保都給一樣的錢；醫院認為不划算，要求病患跑兩趟，院方可向健保申請兩筆費用。健保署應該儘速檢討相關支付標準，不該再有鴕鳥心態。

健保MRI支付標準以「次」計根本不合理，不僅造成檢驗支出增加，病患夾在醫院經營與健保支付標準之間，成了最大苦主。

據健保署統計，國內檢查檢驗健保支出年年突破新高，2016年達849億元。為抑制檢查浪費，健保署成立檢查檢驗資訊平台，希望醫師為病患做檢驗前，可透過平台查詢，避免短時間內重複檢查，同時也對排名前20名的檢驗重複檢查加強審核。

但審查只是治標，改變支付制度才能治本。此次健保署雖發函重申MRI不同部位不能分次、分天做，但只是鋸箭法，依目前MRI支付標準，有無打顯影劑一次支付6500到1萬1500元，無論做幾個部位都是同一個價，這麼簡單的數學，醫療院所不是傻瓜，多做幾個部位當然不划算！上有政策下有對策，病患是相對弱勢，院方當然叫病患自費或「勤快點」跑兩次。

換個角度看，如果健保署認為無論做幾個部位都支付一個價是合理而綽綽有餘的，那麼醫院替病患只做一個部位MRI，依目前健保以「次」計的支付價，是否有「要五毛給一塊」多付的疑慮？

此次MRI案例只是冰山一角，突顯目前MRI支付標準不合理制度。MRI及電腦斷層（CT）檢查占健保支出，每年都位居前三名，去年兩者更用掉160多億，相當驚人，但其支付標準已10多年未調，尤其現今儀器設備已較10多年前先進，人力及醫材的耗費理應更減少，給付未適時修正產生的浪費才是大漏水，健保署袖手不處理，還有什麼立場跟民眾要求加收檢驗部分負擔？

(中國時報)