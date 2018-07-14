美英關係褪色 倫敦巨嬰升起

2018年07月14日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普13日訪英，接受首相梅伊國宴招待時，展現紳士風度，牽著她走進布倫亨宮。（路透）

川普刻意在歐洲掀起政治風暴！強調歐洲不應讓移民進入，呼應歐洲出現的右傾風潮。他還在英國小報《太陽報》刊出的專訪中，狠批梅伊提出的「軟脫歐」藍圖，指該方案會扼殺美英正在磋商的自由貿易協定，川普還稱讚日前掛冠的英國外相強森，可以成為一位出色的首相。由於專訪內容引發極大爭議，逼得川普13日忙著澄清。

警告英 別毀自貿協定

川普抵英展開4天工作訪問，梅伊冀借川普來訪，商討美英自貿協定。但川普卻在專訪中警告說，梅伊若決定與歐盟維繫緊密關係，英美之間很可能難以達成自貿協定，「如果他們達成這樣的協議，我們不如和歐盟打交道，毋須與英國談，因此它（軟脫歐方案）可能會扼殺掉美英協議。」

川普於訪英前，在比利時布魯塞爾接受《太陽報》訪問。在專訪中，川普還說對強森辭去英國外相感到難過，並讚揚在脫歐路線上與梅伊唱反調的強森，稱他會是一位「出色的首相」，「我認為他有這能力」。

川普表示認同強森的硬脫歐立場，又稱曾向梅伊提出建議，「但她不聽我的，她要走不同的路線」，而如果換作是他，脫歐作法會很不一樣。他質疑說，梅伊提出的軟脫歐計畫，和「人民投票支持的情況（指2016年6月英國脫歐公投結果）有很大出入」。他還指，由於移民湧入，英國已在「喪失它的文化」。

改口稱結盟「最大快樂」

川普批評梅伊的政策，很不給東道主面子，英國官員及執政保守黨國會議員對此表示不滿，怒斥川普沒禮貌，存心羞辱梅伊。

13日上午，川普前往倫敦郊外的首相鄉村別墅契克斯（Chequers），與梅伊舉行工作會談。而於會後共同記者會上，川普則否認在《太陽報》專訪中批評梅伊，指見報內容是「假新聞」，表示自己握有錄音，並說已向梅伊道歉。他強調美英關係「不可或缺」，還向梅伊說，不管她在脫歐方面怎麼做，「我們都能接受」。梅伊則稱，與川普討論了「雄心勃勃的」貿易協議。

川普12日晚間先出席梅伊為他擺設的國宴，梅伊在國宴上示好，致辭時引用已故首相邱吉爾名言，指與美國結盟是「最大的快樂」，強調英美友誼歷史悠久及令人自豪，應共同努力建立一個更加繁榮的未來。

倡議歐洲「零容忍移民」

此外，川普在專訪中，也不忘順道抨擊放行「巨嬰川普」氣球的倫敦市長漢恩，認為漢恩治理的倫敦很糟糕。他並且強調，歐洲不應該讓移民湧入。13日早上，反川普人士聚集在倫敦的英國國會廣場花園，將「巨嬰川普」充飽氣升空，這顆6公尺高的氣球又被稱為「憤怒寶寶」，藉以嘲諷川普「過度膨脹的自我」。

預料有5萬至7萬人參與倫敦的遊行，以抗議川普的種族和性別歧視，「向川普說不」，英國其他城巿也會有相關活動。

(中國時報)