英脫歐白皮書 允歐盟公民入境免簽

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中國時報
／綜合報導

英國政府12日正式發表脫歐白皮書，訂出脫歐後與歐洲聯盟未來經濟和安全關係的計畫細節，其中包括歐盟公民可免簽證赴英國工作和讀書，但在金融服務方面喪失了在歐盟的單一市場准入權利，令英國金融業憂心。

這項計畫6日經梅伊內閣同意，但因遭質疑採取「軟脫歐」路線，導致持「硬脫歐」立場的脫歐事務大臣戴維斯和外相強森先後辭職。新任脫歐事務大臣拉布12日在國會下議院公布白皮書時，現場噓聲不斷，會議還因此一度中斷。

據白皮書指出，英國政府會讓歐盟公民在毋須簽證的情況下，自由出入境英國旅遊和短期工作，並容許歐盟學生赴英國讀書。

英國脫歐藍圖設想與歐盟達成全面的「聯合協議」，涵蓋從能源、飛航到貿易和分享犯罪紀錄資料等領域。

而針對英國北愛爾蘭與歐盟成員國愛爾蘭之間的邊界，文件指出英國會與歐盟設立「貨物自由貿易區」，減少邊境磨擦，維繫跨境貿易。

另外，較大的爭議在金融服務方面，英國政府僅表示會推動更對等的制度，放棄了就金融監管爭取與歐盟「互相承認」（mutual recognition），亦即所謂「牌照通行權」（Passporting，指歐盟的單一市場准入權利）。此舉引來英國金融業不滿，擔心日後難以進入歐盟市場。英國金融心臟地帶「倫敦金融城」政策主管麥吉尼斯表示，這將嚴重打擊英國的金融及其他相關的專業服務業。

《華爾街日報》13日也指出，英國對脫歐談判立場，對在倫敦設有大型辦事處的美國銀行來說也是壞消息。這些美資銀行一直希望英國和歐盟能同意實施相似的監管規定，在英國脫歐後，允許設在倫敦的銀行仍能繼續向歐洲客戶銷售貸款等產品。

(中國時報)

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