美質疑陸WTO資格 陸媒反擊

2018年07月14日 04:10 中國時報 李文輝／綜合報導

在公布對大陸2000億美元產品徵稅清單的第二天，美國駐世貿組織（WTO）代表又公開質疑大陸作為WTO成員的合法性，宣稱是時候清算大陸WTO成員的資格了，要求做出改變。《環球時報》13日社評指摘，華盛頓根本不把WTO規則放在眼裡，但一轉眼它又質疑大陸的WTO成員資格，能夠如此翻手為雲覆手為雨，世界歎為觀止。

社評指出，大陸是否是合格的WTO成員，第一要看是否履行入世承諾，把平均關稅降到了入世時承諾的水準。事實是，大陸不僅到2010年就履行了所有產品的降稅承諾，關稅總水準降到9.8％，已超過WTO對發展中國家家的降稅要求，而且到2015年貿易加權平均關稅進一步降到4.4％。

第二要看大陸是否尊重WTO裁決的權威。從2001年入世以來，大陸共被起訴41次，美國則被告80次。大陸對所有裁決持執行態度，比如對於WTO裁決大陸需繼續出口稀土，大陸忍痛執行。而美國因多次拒絕執行WTO的裁決，而被其他成員要求實施報復。

社評表示，隨著大陸在今年4月的博鼇論壇期間宣布新一輪改革開放措施，開始主動執行接近發達社會的開放指標。積極推動實現國際貿易的自由與公平；而不是惡意利用WTO追求自己利益的最大化，拒絕履行時代賦予大陸的新責任。社評認為，即便西方媒體總喜歡找大陸的茬，還沒有看到過哪家西方輿論機構指責大陸是世界貿易戰的溯源地。

社評強調，陸美貿易戰看來要變成持久戰了。一說持久戰，大陸人就不怕了，因為持久戰最終消耗的一定是文明的韌性。美方招數出盡，它的終極目的無非是要阻止中華民族復興。這樣的持久戰是有誰能與大陸文明打的嗎？只有200多年歷史的美國應當保持一定的謙遜。

(中國時報)