裸 展正夯 來高雄看羅丹

高美館「裸：泰德美術館典藏大展」13日開展。左起泰德美術館國際展覽主任Daniel Slater、泰德美術館國際事務部總監Judith Nesbitt、高美館館長李玉玲、高雄市代理巿長許立明、策展人Emma Chambers 女士、英國在台辦事處代表唐凱琳（Ms. Catherine Nettleton）（右圖，曹明正攝）。羅丹名作《吻》吸引民眾參觀（左圖，王錦河攝）。

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中國時報
／高雄報導
下載翻爆APP周六看展覽

總保險金額高達100億元的「裸：泰德美術館典藏大展」正式開展，消息從曝光之初，即引來高度關注，13日開幕茶會，國內外貴賓雲集，高雄巿代理巿長許立明表示，高雄能成為這次國際巡迴展壓軸場，感到興奮與榮幸。

高美館改制 首次辦國際展

開幕典禮昨晚在高美館1樓雕塑大廳舉行，許立明肯定高美館改制行政法人後，首次自辦國際售票大展，尤其泰德美術館百年來可謂執當代藝術牛耳，將精采、高規格展品帶來高雄，也讓台灣民眾一睹包括羅丹、畢卡索等大師之作。

「裸」展話題有多強？高美館統計，預售票從6月開放以來，愈到開展前夕愈熱門，總預售張數已上看2萬張，由於展期到10月28日止，適逢7、8月暑假，館方也預期觀展人數拉出長紅。

為支持高美館改制法人、邁向另一階段里程碑，高雄市政府挹注各項資源，加上主力贊助單位台新銀行等民間企業力量傾力支持，促使這次保額高達百億的國際大展，得以在國人面前開展。

許立明昨致詞時感謝英國倫敦泰德美術館，慷慨促成這次國際巡迴展最終站來到高雄市。他強調，高美館改制後藉由人事、財務鬆綁，使得舉辦此類藝術展演的交流更順暢、更有利，展現不同以往殿堂式美術館的高度。

如何畫人體 8主題看個夠

泰德全國與國際節目總監Judith Nesbitt說，非常榮幸首次帶著館藏來到台灣，迫不及待想知道大家看到後有什麼迴響。國際典藏展覽部主任Daniel Slater也說，來到台灣令人高興，也代表泰德的館藏可以讓更多人接觸到。

策展人Emma Chambers表示，19世紀對於裸體、女性身體的呈現，其實充滿道德上的爭議，從那時開始，愈來愈多女性藝術家投身這個議題，並對男性藝術家所主掌的這個領域，提出質問與挑戰。

「裸」展探討藝術史200多年來透過不同人體意象的表現，展覽以9個部分、8大主題，包括序曲、歷史之身、私密之身、現代之身、現實／超現實之身、情愛之身、血肉之身、政治之身、脆弱之身，介紹裸體描繪的持續與轉變。

(中國時報)

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