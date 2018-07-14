高溫防中暑 讓毛小孩涼一夏

2018年07月14日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

夏日來臨，氣溫屢創新高，對於毛小孩而言無疑是嚴酷考驗，飼主稍不小心毛小孩就容易中暑，新北市動保處呼籲，為保障寵物的健康，瞭解中暑危險性及預防處置方法，也是飼主必修課題；另外，飼主也可以自製「冰肉果凍」提高毛小孩食慾。

修短毛髮避脫水

動保處表示，犬隻較常隨飼主出門散步奔跑嬉戲，因此最容易中暑，而貓、鼠、兔等雖飼養在室內，若室內環境不通風悶熱，也會產生慢性中暑引發精神食慾不振、嗜睡、體溫調節中樞或心肺血液循環失調。

犬貓中暑徵狀常見張口喘氣、咽喉水腫、口吐白沫、體溫升高、心跳過速、黏膜發紫、癱軟出現脫水現象等，建議立即送醫。預防中暑方法則是避免在正午時間出外散步，盡量選擇在清晨傍晚較涼爽時散步，並增加沿途休息次數、充分補充水分、將寵物毛髮修短等。

藉冰品降溫消暑

動保員王榆萱則發揮創意自製天然果汁冰塊或冰肉果凍餵食收容動物，增加食慾又消暑。王榆萱表示，人類都會在炎熱夏季藉由食用冰品降溫，更何況是披著毛皮大衣的毛小孩。

王榆萱請教獸醫師後，建議可以利用寵物可食用的蘋果、西瓜、香吉士等天然水果榨汁，再加入10克洋菜粉並補水至1200毫升煮熱融化，加入水煮牛肉丁、雞肉絲填入布丁杯後，再放入冰箱冷藏定型成冰肉果凍，不僅消暑還可以增加毛小孩食慾。

動保處長陳淵泉表示，炎夏高溫對穿著毛皮大衣的毛小孩是一大考驗，千萬不要輕忽中暑所造成傷害，除要注意飼養環境涼爽通風，若發現寵物有中暑症狀一定要趕緊處置或送醫，鼓勵飼主發揮創意利用家中隨手可得食材及容器，自製天然衛生冰品，讓牠們清涼一夏。

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(中國時報)