汪汪當門神 賣萌守護全家

「圓圓」為白色狐狸狗，非常黏人，還會躲在陽台看主人出門與回家。（甘嘉雯攝）

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中國時報
、呂筱蟬／綜合報導

「叫牠大力士！」土狗毛毛雖是母狗，卻比一般公狗還要陽剛，即使年紀一大把，仍活力無窮，甚至能將摩托車拉著跑，是家裡最得力的看家門神，也是全家上下的開心果。

15歲毛毛活力旺

毛毛出身台南鄉間一處民宅，屋主在門口擺攤做小生意，一窩剛出生的小狗放在一旁，從台中南下觀光的年輕美眉Pheobe無意間路過看到，興奮地蹲在地上逗小小狗們玩。屋主見Pheobe與狗兒們投緣，熱情問她要不要帶1隻回去養，Pheobe滿口答應，將當時不過手掌般大的毛毛捧進懷裡，住進大學生宿舍朝夕相處，由於小狗兒毛色漂亮，故取名為毛毛。

今年15歲的毛毛，對應人類年齡已高齡76歲，身體狀況本應逐漸走下坡，但牠身體依舊健朗，與年輕狗兒沒兩樣，絲毫不顯老態，甚至因為力氣太大，還能將摩托車拖著跑，不得已只好再換更重型的摩托車拴住，但好奇心強的牠，一看到新鮮事仍忍不住要「奮力衝刺」。

狗狗樂園能游泳

全身毛茸茸的白狐狸犬圓圓是STEVEN家中的寶貝，STEVEN說，當初因為妹妹生病，正好朋友家中的狗狗生了小狗，他領養了一隻，沒想到因為圓圓的陪伴，讓妹妹的病好轉，也帶來不少歡笑，圓圓也扮起守護犬的角色，保護全家人。

位於新屋區永安漁港附近的「帝默家樂園」，起源於老闆自己的2隻愛犬帝帝和默默，因為2隻狗都喜歡游泳，於是在新屋地區開了這家專屬於狗狗的樂園，廣大的草皮和游泳池，可讓主人與愛犬歡喜度過一整天。

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(中國時報)

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