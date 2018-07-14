雪貂惹人愛 另類里民服務

2018年07月14日 04:10 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

雪貂模樣超萌、收買人心！台中市北區錦平里辦公室最近來了1隻毛茸茸的超萌雪貂「阿財」，超卡哇伊模樣加上蓋被睡覺的「怪癖」，引起里民熱烈討論，突如其來爆紅引來很多家長、小朋友組隊參觀、愛不釋手，大呼「可愛得令人受不了！」，成為里辦公室超人氣的活招牌。

蓋被睡覺 怪癖超可愛

錦平里長游金隆指出，「阿財」小巧的體型，雪白毛茸茸的外表很像「圍巾」，在里辦公室人氣旺，不少里民專程來看「阿財」；牠好奇心旺盛，不能常常待在籠子裡面，不然會悶出病來，大家圍觀看著牠、牠也開心盯著大家、眼睛一眨一眨、不怕生。

招人氣 親子組團參觀

游金隆說，「阿財」在上個月被人發現遺棄在里辦公室前，牠性情溫馴，只要一個小小空間，就能安穩窩著、不胡亂吵鬧，還喜歡蓋被子睡覺，雖然牠身上會發出「特殊」氣味，但由於超萌外表，讓很多家長、小朋友們愛不釋手，不會退避三舍，讓前來里辦公室洽公的鄉親倍感親切。

被小朋友稱為「里長阿伯」的游金隆，是喜歡寵物的里長。養過多隻兔子的他，除了勤快服務里民，一心想打造錦平里成為友善寵物鄰里，他說，「阿財」跟他還在培養「人畜情感」中，看到「阿財」活潑好動、非常可愛，民眾都大呼療癒，這也是另類的里民服務。更多寵物趣事 請看翻爆APP

(中國時報)