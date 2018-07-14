不吵不鬧 烏龜黏人又護家

雲林縣民李政憲愛養烏龜，因為烏龜不吵不鬧，連走路都靜悄悄。（許素惠攝）

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中國時報
／雲林報導

烏龜也很善解人意！42歲雲林縣民李政憲愛龜成癡，不到20歲就開始養烏龜，其中一隻陸龜已經養了20多年，從巴掌大的幼龜養到目前已是重達4、50公斤的龐然大物，不但很黏主人，還會把頭縮進殼內衝撞陌生人護家，成為李家很重要的「家人」。

人龜踱步 狗兒湊熱鬧

在西螺果菜市場上班的李政憲大大小小烏龜養了10幾隻，家中人龜踱步，還有狗狗來湊熱鬧，狗尤其喜歡和烏龜玩，但因烏龜會把身體縮進殼內，常常把狗兒惹惱，大人小孩在一旁看龜犬相鬥，很是有趣。

李政憲指出，他愛養烏龜的主因是安靜不會吵，一般人最常養的寵物是貓和狗，叫聲常常會吵到鄰居，有時自己都受不了，烏龜不吵不鬧，連走路都靜悄悄。

龐大陸龜 食量也驚人

李政憲表示，他養的烏龜都草食，其中一隻陸龜已經養了20多年，成為最親密的家人，但是隨著體型愈來愈龐大，食量也愈來愈驚人，一餐大概可以吃掉一顆高麗菜，還好他在果菜市場上班，可以帶一些殘葉回來當飼料，目前該陸龜已經有4、50公斤，小孩坐在龜殼上，牠也背得動。

李政憲說，烏龜也很懂人性，養得最久的陸龜很喜歡黏著他，常常跟在他後面爬，尤其肚子餓的時候，他走到哪兒牠就跟到哪兒，還會認人，遇到陌生人來訪，會將頭縮入殼中，然後以四肢帶殼身衝撞對方，嚇壞來客。

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