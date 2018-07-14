柴犬萌趴迎賓 咖啡店活招牌

2018年07月14日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄「喜八珈琲店」開店3年來成地方夯店，不少人衝著柴犬社長「憨吉」而來，牠時而發萌趴在門口歡迎顧客，時而到2樓巡視店內營運狀況，表現相當稱職，但店家考量牠的身體健康狀況，會不定期請牠打卡上工，因此想探班社長得碰碰運氣。

店內「巡視」 相當稱職

「憨吉」主人張賢信說，牠今年7歲、15公斤，相較一般柴犬體型來的大一點，個性較像貓蠻獨立，平常不太理人，但想吃東西、尿尿、散步、玩耍等需求就會來找主人。

張賢信任職的室內設計公司，3年前利用股東閒置空間，在高雄捷運美麗島站附近開設咖啡廳，店名取「喜八」，源自於日文柴犬之意。

他笑說，當初很天真，心想可以把愛犬帶到工作地方陪伴，但久了憨吉也會疲倦，漸漸發現牠不愛與人互動，甚至悶悶不樂，因此縮短牠的工時，從每天到班，縮短為1、2周幾天班，因此除了「看柴犬」為上門誘因外，更希望大家滿意、喜歡餐點。

只對喜愛的人投懷送抱

不少柴犬迷就是衝著「憨吉」而來，但牠不是來者不拒，只針對自己喜愛的人投懷送抱，不然就是立馬「閃」。「憨吉」平常駐守1樓店面，但偶爾會偷跑到2樓巡視，大家也會拿起手機猛拍，讓牠成為名符其實的活招牌。

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(中國時報)