60大師作品 部分首次來台

2018年07月14日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高美館「裸：泰德美術館典藏大展」共展出123件典藏精品，包含油畫、雕塑、紙上作品、攝影作品等媒材，讓人一窺何以裸體長久以來總是位居西洋藝術創作重心，作品來自多達60多名藝術大師，還有多人作品首次在台亮相。

倫敦泰德美術館有120年歷史，除了是英國最具聲望的美術館之一，館藏豐富也是世界知名。

「裸」國際巡迴展在紐西蘭、澳洲、韓國與日本之後，經高美館館長李玉玲極力爭取，如願在台灣增加1站，於高雄展出。

展出作品出自羅丹、雷諾瓦、竇加、馬諦斯、畢卡索、皮耶‧波納爾、亨利‧摩爾、法蘭西斯‧培根、德‧庫寧等60多名藝術大師之手，其中盧西安‧佛洛伊德、大衛‧霍克尼、露易絲‧布爾喬亞、翠西‧艾敏等人展品，更是第一次在台灣的公立美術館展出。

高美館指出，泰德特展到高雄有多重意義，不僅是典藏品首次來台，也是第一次與台灣美術館合作，而高雄是唯一展出的場所，尤其高雄作為新南向政策門戶，對於泰德美術館拓展東南亞市場深具意義。「裸」展也首開台灣美術館與國外美術館「機構對機構」合作的紀錄，開啟高美館與世界級美術館的連結，這次展覽不只是單一藝術家或局限某個畫派、藝術史斷代，還引領認識18世紀末期迄今藝術創作的重要課題。

(中國時報)