15大寵物公園 揪汪星人來運動

2018年07月14日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

都市車水馬龍，盡是水泥叢林，飼主想讓毛寶貝盡情在綠茵草地上奔跑玩耍，卻找不到適合地點，新北市農業局特地整理了15個交通位置與設施均佳的寵物友善公園，讓飼主可以帶著寶貝們到戶外溜達、跑步，農業局提醒，狗狗跟人類一樣，多運動對牠們的身體來說也是好處多多。

農業局說，好的寵物公園最基本要有寬闊廣大空間，以及讓狗狗玩耍的基本設施，例如讓狗狗爬上爬下的訓練木梯、高低欄、跳圈圈、狗狗翹翹板等，設置時還得經過專家設計，把安全性加進設備裡，保護狗狗開心玩耍時不致於受傷。

農業局精挑細選下「蘆洲蘆堤寵物公園」、「永和綠寶石寵物公園」、「板橋華江河濱寵物公園」，設有寵物專屬的奔跑活動區；中和「四號公園」的遛狗園區每個月固定消毒，讓毛寶貝玩得開心也放心，還有「八里左岸公園」、「新莊西盛環保河濱公園」、「中和民有公園」、「新店陽光公園」」、「林口力行寵物公園」、「新店寵物親情公園」、「林口松柏滯洪池公園」、「三重寵物公園」、「浮洲橋寵物公園」等，都是遛狗好去處。

農業局說，除寵物公園外，「板橋動物之家」及「中和動物之家」也歡迎民眾帶寵物去玩，不僅交通方便，還設有毛寶貝專屬運動場、狗狗訓練設施，現場還有專業的動保員及志工，供飼主諮詢與毛寶貝有關的各種問題。

(中國時報)