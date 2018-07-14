小倉鼠幫大忙 陪飼主拚學測

17歲阮和彥和小倉鼠建立起溫暖友誼。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

17歲阮和彥忙碌課業，加上住公寓，沒想過養寵物，半年前同學飼養的小倉鼠生了10幾隻，正愁不知怎麼辦？基於仗義，幫朋友認養了1隻，漸漸地和小倉鼠建立起溫暖友誼，看著牠萌萌黑眼珠，爆笑的小動作，紓解沉重課業壓力，拚過學測，要當新鮮人了。

阮和彥說，一開始為迎接小倉鼠，還特別做功課，研究怎麼布置飼養環境、飼料挑選等，生平第1次要負起照護一個小小生命的責任，確實很緊張。飼養過程，漸漸發現小倉鼠不僅樣子萌萌噠，有許多爆笑動作，還有很強大的個性，非常獨立，白天上學沒有人陪伴，牠在小天地裡自得其樂。

阮和彥指出，高三課業壓力大，每次書讀煩了，就盯著小倉鼠看，牠漆黑的眼珠子好像包容了無限，緊張心情也被吸得一乾二淨，只剩下世界和平了；尤其看著牠小手抱著食物啃的模樣，傳遞了幸福、喜樂。

阮和彥表示，一手就能掌握的小倉鼠，可不是說抓就能抓，有次牠躲在窩裡，想要和牠玩一玩，才抱在手掌，就被牠猛咬一口，小倉鼠也教會他一課，寵物不只是提供紓壓，牠也是獨立的生命個體，要尊重牠。

有時候，小倉鼠會乖乖依偎在W手掌裡，阮和彥覺得，這是天下最窩心的感覺了，自從有了小倉鼠，激勵他更有責任感，也從小倉鼠身上，啟發更獨立，謝謝小倉鼠的陪伴，為生活增添很多樂趣。

(中國時報)

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