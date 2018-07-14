蔡訪台南 抗議團體如影隨形

蔡英文車隊經過時，反年改團體一度與方發生推擠。（程炳璋攝）

友善列印
中國時報
／台南報導
蔡英文在關懷中心內，向在場的官員表示自己對長照2.0的看法。

蔡英文總統13日到台南市一連走訪5個行程，所到之處，抗議聲浪如影隨形。上午全國孝行獎表揚有「全民拔菜總部」在場外抗議，抗議團體更一度與警方發生肢體推擠；下午轉往麻豆代天府、佳里金唐殿揭匾則有台灣人民共產黨總理林德旺、拔蔡總司令盧朝財等十餘人在場外揮舞五星旗抗議，所幸在警方、國安縝密維安下，蔡英文行程都未受影響。

上午登場的孝行獎在大億麗緻酒店舉行，維安人員出動大批警力與國安人員，將飯店團團包圍，安全檢查更必須進行金屬探測，有如國際機場規格。

蔡英文下午轉往麻豆、佳里，雖抗議民眾不斷，但也有民眾高舉「勇往直前」標語，蔡英文表示，現在景氣愈來愈好，台灣經濟穩定成長，也是17年來失業率最低的時候，她表示，為了台灣財政健康，年金改革一定要做，「做這件事情我們心裡感到很難過，不過為了我們的下一代，一定要做。」

她說，政府2年多來做很多事情，對台灣人有交代，年金改革已經完成，民眾也不用擔心年金破產。

她盛讚，台南很多經驗是中央的執政典範，要讓台南的好故事繼續寫下去，因此接棒的人很重要，黃偉哲是佳里人、在地人，要鄉親衝高黃偉哲的得票率到80％、90％，「我會回來算票，拜託支持優質的黃偉哲。」

已退出民進黨、將參選台南市長的前台南縣長蘇煥智，昨天也到佳里金唐殿，透過廟方遞交陳情書，希望中央能修改溼地保育法相關規定，開放鹽灘地種電或養殖魚塭及生態旅遊。

(中國時報)

偏鄉義診12年 中醫師當責任

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。