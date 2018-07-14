蔡訪台南 抗議團體如影隨形

2018年07月14日 04:11 中國時報 程炳璋 、 李其樺 、 鄭雅文 ／台南報導 ／台南報導

蔡英文在關懷中心內，向在場的官員表示自己對長照2.0的看法。

蔡英文總統13日到台南市一連走訪5個行程，所到之處，抗議聲浪如影隨形。上午全國孝行獎表揚有「全民拔菜總部」在場外抗議，抗議團體更一度與警方發生肢體推擠；下午轉往麻豆代天府、佳里金唐殿揭匾則有台灣人民共產黨總理林德旺、拔蔡總司令盧朝財等十餘人在場外揮舞五星旗抗議，所幸在警方、國安縝密維安下，蔡英文行程都未受影響。

上午登場的孝行獎在大億麗緻酒店舉行，維安人員出動大批警力與國安人員，將飯店團團包圍，安全檢查更必須進行金屬探測，有如國際機場規格。

蔡英文下午轉往麻豆、佳里，雖抗議民眾不斷，但也有民眾高舉「勇往直前」標語，蔡英文表示，現在景氣愈來愈好，台灣經濟穩定成長，也是17年來失業率最低的時候，她表示，為了台灣財政健康，年金改革一定要做，「做這件事情我們心裡感到很難過，不過為了我們的下一代，一定要做。」

她說，政府2年多來做很多事情，對台灣人有交代，年金改革已經完成，民眾也不用擔心年金破產。

她盛讚，台南很多經驗是中央的執政典範，要讓台南的好故事繼續寫下去，因此接棒的人很重要，黃偉哲是佳里人、在地人，要鄉親衝高黃偉哲的得票率到80％、90％，「我會回來算票，拜託支持優質的黃偉哲。」

已退出民進黨、將參選台南市長的前台南縣長蘇煥智，昨天也到佳里金唐殿，透過廟方遞交陳情書，希望中央能修改溼地保育法相關規定，開放鹽灘地種電或養殖魚塭及生態旅遊。

(中國時報)