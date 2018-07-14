手塚治虫簽名 兒子嘆一張都沒

今年是漫畫之神手塚治虫誕辰90周年，他的長子、動畫導演手塚真來台參加講座（左圖，實習記者蕭仲博攝）。日本青森縣田舍館村以「稻田藝術」聞名，今年也種植出手塚治蟲筆下栩栩如生的漫畫人物。（右圖，青森縣田舍館村提供，cTEZUKA PRODUCTIONS）

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中國時報
／專訪

今年是日本漫畫大師手塚治虫誕辰90周年，他的長子、動畫導演手塚真來台參加講座，提及神一般的父親，手塚真表示，「大家都稱他是漫畫之神，但他都說，不覺得自己是個大人物，他就是一個漫畫家。」

手塚真笑說，童年記憶中的父親真的太忙，通常只有晚餐時間能見到面，有時一周只能見到一次，因此也沒有和父親一起畫畫的回憶。他甚至連一張父親的親筆簽名都沒有，「許多人會給我看他們收藏的手塚治虫簽名，我只能萬般羨慕。」

手塚真出生那年，手塚治虫正好剛剛成立「虫製作公司」，著手將漫畫改編成動畫。手塚真從小在耳濡目染之下，10歲就立志成為電影導演，「在動漫畫之外，父親其實也非常喜歡看電影，如果他沒有成為漫畫家，應該會拍電影吧？所以當他知道我拍電影時，非常的高興。不過他也告訴我，電影的世界很殘酷，千萬不要放棄。」

手塚真表示，父親帶給他最大的影響是創作的精神，「他在創作時不會去思考賣不賣座。他非常珍惜每一部作品的力量，無論是漫畫或動畫，每一個角色設定、故事劇情，都有他想要傳達給讀者的訊息。」

手塚真表示，父親是個懷有夢想的人，「他的故事裡無論是畫過去或未來，都充滿了超越想像的力量。透過他的作品，也能感受到他對於漫畫、動畫、追求夢想的堅定意志。」

(中國時報)

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