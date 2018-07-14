取水口 環團籲畫設水質保護區

2018年07月14日 04:11 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣民喝的水安全嗎？彰化縣飲用水23％由鄰近縣市支應，76％仰賴自來水公司汲取縣內地下水，台灣水資源保育聯盟13日要求查緝工廠廢水流向，公告取水口並保持一定距離，畫設水質水量保護區。彰化縣環保局表示，會慎重評估，近年來抽驗飲用水均符合標準。

彰化縣自來水公司飲用水抽用水井，每日抽水30萬噸，共160口水井，遍布各鄉鎮。台灣水資源保育聯盟發起「監督縣市國土計畫與飲用水安全」，要求縣府追究不法廢水注入地下，未來配合國土計畫盤點彰化縣水資源，並請自來水公司先行調查及評估畫設水質水量保護區的必要性。

環團也要求，彰南的地下水尚未嚴重汙染區域，應加強守護並停止不當的工業區設置，並檢討彰化縣國土計畫。

環保局表示，彰化縣飲用水井平均深300米，取水層100米至200米，水中所含物質受原岩土層屬性影響較大，一般淺層外來汙染汙物汙染機率很低，經定期派員監測水質，均符合飲用水標準規定。檢驗結果也定期發布在環保局網站。

環保局指出，一旦畫設水源水質保護區或取水口一定距離內經畫設後，將成為環境敏感地區第一級規範對象，對後續土地利用和開發展造成限制，影響民生甚巨，將審慎考量，但同意盤點全縣土地計畫，水資源利用敏感區納入國土保育地區，確保飲用水的水源水質。

(中國時報)