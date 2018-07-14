動漫博覽會尋寶 台灣9大妖怪傳說

2018年07月14日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

「2018台中國際動漫博覽會」開展了！今年以「台灣妖怪」為發想，藉由葫蘆墩「白馬與白兔守護財寶」的妖精傳說為故事開端，帶出台灣9大妖怪傳說，透過漫畫、遊戲與音樂設計出「尋寶」情境，帶領民眾了解虎姑婆、蛇郎君等傳說，更深入傳遞傳統文化。

台中市副市長林依瑩、台中市議員鄭功進與主辦單位新聞局代表一同為「2018台中國際動漫博覽會」揭序，即日起於台中文創園區展出至7月29日。林依瑩指出，台中動漫博覽會是多元化走向，去年以歐洲鬼怪為主題，今年則透過台灣9大妖怪，盼讓民眾更認識台灣。

今年動漫展以豐原葫蘆墩傳說為開端，策展人何敬堯說，葫蘆墩的地名有其風水故事，藉由葫蘆墩內藏有財寶，並由白兔、白馬守護財寶，最後卻遺失了寶物的故事做為展覽起點，邀民眾一起來尋寶，也透過可愛畫風讓大家了解台灣文化的豐沛生命力。

何敬堯表示，台灣妖怪或奇幻有許多想像空間，日本妖怪文化早從幾十年前就開始推動，台灣近年也有不少創作者以本土妖怪元素進行創作，盼創造出屬於台灣的文化。

「台中市盼成為動漫基地！」林依瑩強調，市府希望提供創作人發展平台，除透過活化舊城區，將第四市場修建為漫畫進駐基地，並與文化部合建「國家動漫博物館」，預計2020年完工。

(中國時報)