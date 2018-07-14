養貓飼紅龍逗鸚鵡 當心靈伴侶

2018年07月14日 04:11 中國時報 王錦河 、 楊漢聲 、 謝佳潾 ／綜合報導 ／綜合報導

熱愛貓咪的陳磊（左）和女朋友張文馨（右）經營寵物友善餐廳，領養的米克斯店貓覓覓（中）頗受歡迎。（王錦河攝）

熱愛貓咪的陳磊因對餐飲有興趣，2016年1月在高市前鎮區光華三路開設初覓手作餐坊寵物友善餐廳，希望將美好餐點呈現給顧客，並和愛貓同好交流分享飼養心得。

陳磊表示，希望呈現溫暖療愈的感覺，店名「初覓 TRUE ME」有初次遇到和真實自我之意，也是趣味的台語諧音。2隻米克斯店貓覓覓和尋尋都是他先後領養來的，尤其覓覓更是受人歡迎的店貓，店內還有文創小商品和天然食材販售，約37坪空間可容納42人用餐。

家住台東市區的楊政鴻從小就對動物相當有興趣，7年前他買了1隻剛出生不久的紅龍回來養，未料半年前朋友幫忙清魚缸時，忘了將打氣機插上電，紅龍不幸身亡，他捨不得迄今仍將紅龍身軀冰凍起來，還買了另1隻小紅龍「再續前緣」，誓言要將牠再養回來。

才剛出生不久的小紅龍在偌大水族箱悠遊，身長大約3到4公分，跟已死亡的紅龍長度差了好幾倍，但楊政鴻說，會好好照顧牠讓牠，讓這隻紅龍健康成長。

在恆春經營民宿的黃春莉，因丈夫愛養寵物，愛屋及烏下，從起初的排斥、不接受到後來成了最寵寵物的人，目前養的2隻鸚鵡小綠、小花更是心頭肉，她曾因鸚鵡走失哭了3天3夜，幸最後牠們都無恙回家，而她也因此意識到，自己的感情放得有多深。

黃春莉說，你對寵物百分百好，牠就會百分百回饋你，這種感情、甚至說是「心靈伴侶」，真是無可取代，且還富有正能量，這是她以前從未想過的。

(中國時報)