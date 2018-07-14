成員僅百人 桃捷工會挨批黑箱

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中國時報
／桃園報導

桃園捷運企業工會將於下周三選出會員代表，但卻有桃捷員工控訴想加入工會卻遭刁難，質疑100餘人的工會就想掌握上千名員工的一切權益，還斥勞動局放任工會畸形化。工會喊冤強調求才若渴，也很苦惱招募困難，勞動局則表示有發函給工會，詢問陳情勞工細查，絕無消極放任。

有桃捷員工控訴，桃園捷運企業工會會員數僅100餘人，相較全公司1123人、占不到1／10，卻將於7月18日進行「會員代表選舉」，預計選出21位代表，質疑正當性不足，企圖用少數人掌控多數人，並加碼爆料工會以審查會員資格為由，擱置其他員工的入會申請，痛批根本就是搞黑箱作業。

「我們從來沒有拒絕任何一個員工入會！」桃園捷運企業工會理事長蔡明晃苦笑說，台灣每個工會都面臨招募困難的問題，強調桃捷員工只要按照章程遞交入會申請書、繳交日薪當入會費就能入會，「除非他們是管理人員或沒繳會費！」坦言章程明文規定管理人員不能入會，至於未繳會費者都會等他們補齊後張開雙手歡迎。

勞動局表示至今收到5封市政信箱檢舉函，基於工會自主，2度發函請工會說明，工會都回函是依章程辦理，也有請檢舉員工具體描述遭拒原因，以深入追蹤。勞動局坦言實務上確實遇到員工跟工會會員人數比例有很大差距的狀況，但因法律沒有規定每個人一定要入會，工會運作仍具效力。

(中國時報)

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