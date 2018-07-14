高鐵台南站 男子從月台墜地亡

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中國時報
／台南報導

高鐵台南站13日清晨7時驚傳一名21歲男子從月台等候區墜落站區馬路，當場身亡，這也是全台高鐵站首次有人從月台墜地的死亡案件。警方調查，黃姓死者未留遺書，身上找到一張7時48分台南往嘉義車票，也無外力介入，檢察官、法醫相驗確認死因是高處墜落、顱骨骨折併顱腦損壞，認定是自殺。

高鐵台南站昨早傳出有人從12.5米高月台墜地，歸仁消防分隊接獲消息趕往現場，經救護人員檢視，男子已明顯死亡，內臟及腦漿外溢。

黃男墜地瞬間被被排班等候載客的計程車駕駛目睹，「看見有人從月台跳下，才大喊要阻止，下一秒人已躺在地上了。」司機議論紛紛，認為月台柵欄這麼高，怎麼有人刻意翻過？結果瞬間就直擊悲劇。

警方指出，21歲黃姓死者一早購買車票準備從台南往嘉義，從北上月台靠近第1車廂處墜落到歸仁大道馬路上，月台上還留有早餐，死者身上找到一張高鐵車票，但未發現遺書等文件，月台柵欄一旁還留有死者買的早餐，死者墜落下方則是高鐵停車場人行道。

警方現場採證表示，黃男是獨自攀越護欄後墜樓，初步研判可能是尋短，無外力因素介入，但也不排除意外，現場未找到遺書，但在黃男身上找到一張信用卡，透過發卡銀行確認身分。黃父透露，兒子高中畢業後就未升學，在超商打工上大夜班，曾因罕見疾病就醫，但生前未透露尋短念頭，家屬也未發現異狀。

台灣高鐵昨也發出聲明，「車站月台離地高度若超過3公尺以上，護欄高度皆1.3公尺高，且施加在欄杆上之任一方向、任一點載重為100公斤，相關設施標準皆高於『國家建築技術規則』之規定」。另高架站月台欄杆處設有「禁止攀爬」標誌，平均20公尺即設有警告標誌。

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)

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