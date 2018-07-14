新竹300博覽會試營運 6展區吸睛

新竹市長林智堅（左）13日走訪新竹300博覽會試營運現場，坐進新竹物流迷你貨車中。（徐養齡攝）

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中國時報
／竹市報導

備受矚目的新竹300博覽會，即將在21日正式登場，13日舉行試營運，6大展區內來自逾13家企業的37項產品搶先曝光，另有75家在地店家進駐，呈現竹市不凡的產業力量，讓市民更了解新竹300年來走過的歷史點滴。

展覽中包含以台積電、新竹物流、台玻3大企業組成的「新竹企業館」，呈現現代化科技到傳統產業的不同特色，也象徵城市產業結構的轉變和創新。另有超過75家知名店家進駐的新竹好物館，內容多元豐富。

半導體科技領先全球的台積電，是在新竹起家最具知名度的產業，這次應邀參與博覽會，展示半導體如何創造手機、無人駕駛等科技新趨，成就人類夢想，開幕時勢必成為展場重頭戲。

除了企業及產業鏈，主辦單位也聚焦竹市特殊「人情味」，特別邀請30位在新竹打拼的人士，如因緣際會來新竹落地生根的「新竹女主人」、默默守護城市的「無名英雄」、及「傳產職匠人」、「新竹讀冊人」、「新竹活力青年」等。

「親愛的新竹，300個明日夢想！」市長林智堅表示，新竹市是一個移民共創的城市，無數人在此築夢，成就一輩子的幸福，透過博覽會讓市民回顧城市點滴史，感受小而偉大的新竹市城市魅力。

新竹300博覽會將於新竹文創館（新竹市東區公道五路三段8號）展出，即日起到15日試營運，21日正式開幕，歡迎民眾踴躍參觀。

(中國時報)

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