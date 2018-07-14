採購竹梗破碎機 補助筍農1／3

2018年07月14日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市潭子區是綠竹筍專業栽培區，面積約180公頃，總產量576萬公斤，產值近2億元，但農友卻為老竹汰換焚燒，產生空氣汙染遭檢舉所苦。對此，台中市農業局長王俊雄指出，農友添購「竹梗破碎機」，由市府補助1/3，現正研議補助人工等成本費用。

台中市議會財政經發小組13日到潭子考察「竹梗破碎機」，農友吐苦水表示，1台「竹梗破碎機」近80萬元，老竹切碎後可以做為肥料，但未買「竹梗破碎機」的農友租借1天5000元，加上人工成本2000多元，費用負擔重。

潭子區農會總幹事林淑茵說，竹子無法久放及運送，雖不受外銷影響，但農友為了老竹焚燒造成空汙問題，盼政府伸出援手補助。

市議員蕭隆澤表示，農友配合環保要求，政府應正面鼓勵，尤其全民反空汙之際，農友難以支應，目前產銷班只有3台「竹梗破碎機」，農友互相借用支援，仍不敷使用。

潭子區蔬菜產銷的竹筍品質優良，9成以上銷往超市。潭子區蔬菜產銷班第3班班長林廷照強調，竹子需汰舊換新，老竹多年來都採就地焚燒，造成空氣汙染，環保局強力取締，民眾也會檢舉，農民叫苦連天，希望政府補助購置「竹梗破碎機」，解決環保與農民的問題。

農業局指出，市府已針對農友採購「竹梗破碎機」補助1/3經費，另對作業及操作費用，將依小型農機補助支出成本，以減輕農友壓力。

(中國時報)