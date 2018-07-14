育幼院生環島烤雞蛋糕 分送長輩

嘉義市修緣育幼院孩子環島烤雞蛋糕，溫暖拾智園阿公阿嬤的心。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

嘉義市修緣育幼院參加網路票選，爭取到贊助經費，展開環島烤雞蛋糕送愛心行動，6名院生通過才藝、品操考核，環島9天參訪16家照護機構，烤雞蛋糕、表演才藝，娛樂阿公阿嬤，溫暖他們的心，13日最後一站到拾智園，阿公阿嬤給予他們最熱情的鼓掌。

修緣育幼院長李銘銖說，少子化、人口老化是日益明顯的社會動態，透過「環島烤雞蛋糕」活動，帶動孩子與照護機構的阿公阿嬤互相關心彼此，彌補親情的缺口，也讓孩子有機會與更多人互動，認識社會脈動。

育幼院考核孩子的品操、才藝，從10多名報名者中選出6名，最小7歲、最大將升上高一，委由專家集訓指導烤雞蛋糕的技巧，經過數不清的失敗，孩子們已烤得出色香味俱全的雞蛋糕，阿公阿嬤吃軟綿綿香甜的雞蛋糕，暖進心裡。

將升高一的孫珮玲說，連續2年環島烤雞蛋糕，對阿公阿嬤的感覺從陌生不知道聊什麼，到關心他們愛吃什麼、看到他們的笑容，自己也感到開心，跟著笑了，她表演拉小提琴，阿公阿嬤鼓掌，還感動得哭了，她也被阿公阿嬤感動了。

李銘銖說，孩子們經過「環島烤雞蛋糕」活動的洗禮，長大進步很多，感受到用服務回饋社會的快樂，變得更有自信，還更懂得生活自理，守規矩的自律性更高。市長涂醒哲13日也到拾智園，和園區長輩一起做暖身運動，與院生一同做雞蛋糕分送給長輩，並為育幼院孩子加油打氣。

(中國時報)

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