3D影片如置身海底 不溼身就能看海龜

2018年07月14日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

小琉球旅遊持續發燒！小琉球為「綠蠵龜天堂」，可以和海龜一起在海中悠游是受歡迎的重要原因。不過有些遊客不敢下水，為了讓大家都能體驗和海龜同游的魔力，大鵬灣國家風景區管理處製作3D簡介影片《眸眸視界》，讓遊客不溼身就能置身海底世界。

小琉球今年上半年旅遊人次為31.2萬，是去年同期1.6倍，其中4月9.8萬人，創下統計以來的單月新高。小琉球最得天獨厚的是綠蠵龜能見度居全國之冠，和海龜共游吸引不少遊客體驗，不過太多遊客難免造成觀光遊憩和海洋資源間的衝突。

鵬管處因此決定以綠蠵龜為主角製作3D立體影片，讓更多人更真實體驗小琉球海底之美。鵬管處長許主龍說，影片以擬人化手法，由海龜「眸眸」訴說他眼中的故鄉，以詼諧趣味的風格，讓大人小孩都在潛移默化中了解環境教育議題及生態永續觀念。

影片費時2年拍攝，導演鄧文斌說，一般觀光宣傳影片都以2D影像呈現，這次以360度環型影片與3D立體影片拍攝，藉由綠蠵龜悠游水中的視角，讓3D鏡頭呈現向前探索的視覺效果，景物與觀看者產生互動，帶來新的視覺感受，同時認識小琉球海底生態。

有民眾看過後表示，真的感覺很像在海裡，看了影片後更想親自下水一親海龜芳澤，感受如夢境般的世界。《眸眸視界》3D簡介影片可至琉球管理站遊客中心觀賞，遊客中心除了訂時段按時播放外，也受理團體預約配合播放。

(中國時報)